Alle 10 e alle 13. Goggia e compagne, via nel Gigante di Soelden

Si comincia oggi con il Gigante femminile sul ghiacciaio del Rettenbach, a Soelden (ore 10 prima manche, ore 13 seconda manche, diretta tv RaiSport ed Eurosport), per una Coppa del Mondo nella quale l’Italia si presenta al via senza protagoniste importanti come Federica Brignone, Marta Bassino e Marta Rossetti.

Al cancelletto di partenza le azzurre oggi saranno Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Laura Steinmair, Giulia Valleriani e Sophie Mathiou, che ha rilevato il posto della Bassino.

Per la Goggia questa è una delle pochissime piste quasi tabù: i migliori piazzamenti sono un quinto e un sesto posto, in quella che comunque non è la specialità preferita dalla bergamasca. "Penso di essere cresciuta nel corso dell’estate in questa disciplina, – spiega Sofia –. Anche l’anno scorso sciavo bene ma mancavo forse di continuità, spero di raggiungerla anche fra le porte larghe. Non ho aspettative per questa stagione che sarà lunga e va affrontata gara dopo gara. Vorrei rivolgere il mio pensiero a Marta Bassino e Federica Brignone che non saranno presenti al cancelletto di partenza e pure a Marta Rossetti: farsi male in generale è sempre brutto, ancora di più alla vigilia di un anno come questo. Marta mi è sembrata serena, ci siamo sentite telefonicamente, sa che è attesa da una grande sfida. Qui a Soelden è una gara tosta, dove bisogna tenere duro sul muro e poi dare tutto sul piano".

Un’altra azzurra che vuole allargare il ventaglio delle sue possibilità è Giorgia Collomb: "Mi sono allenata tanto in questa disciplina, a Ushuaia in settembre ho portato più velocità, l’obiettivo è quello di crescere anche qui".