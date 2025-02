Alle 10 e alle 13,15. Combinata donne senza Sofia e Fede

Annullata la combinata individuale, in cui Federica Brignone è campionessa iridata, ai Mondiali di sci di Saalbach debutta oggi con le donne (gli uomini domani) la nuova disciplina della combinata a squadre. La formula prevede per ogni formazione due atleti, un discesista ed uno slalomista, e la somma dei tempi stabilisce la classifica. Ogni nazione può schierare sino a quattro squadre. L’Italia ha deciso di schierarne tre: Elena Curtoni/Martina Peterlini, Nicol Delago/Marta Rossetti e Laura Pirovano/Giorgia Collomb (nella foto). Non gareggeranno Sofia Goggia e Federica Brignone. Dopo le delusioni della discesa hanno pensato di concentrarsi sul gigante di giovedì. Le squadre che puntano all’oro sono tante, gli Usa in prima fila. La discesa alle 10, lo slalom alle 13.15 (Rai ed Eurosport) con partenza in ordine di merito rovesciato.