"Allenamenti e cuore. La via per i Giochi"

"Goggia e Brignone? Dopo gli infortuni si sono sottoposte a un ’regime da caserma’. Solo abnegazione, anima e cuore ti possono portare così in alto". Due regine, simili destini (gli infortuni, prima una e poi l’altra), stessa fame di vittoria spiegata dal direttore tecnico della nazionale femminile, Gianluca Rulfi. Siamo ai nastri di partenza della preparazione estiva in Sudamerica di tutta la squadra azzurra. Un ’ritiro’ che porta dritto all’appuntamento clou della stagione: le Olimpiadi, un percorso "adattato" sulle esigenze di ogni atleta.

Rulfi, nell’anno dei Giochi cosa cambia in fase di preparazione estiva?

"Sostanzialmente quasi nulla. Siamo comunque vincolati alle gare di Coppa del Mondo per le quali serve un allenamento specifico: siamo obbligati a mantenere un certo ranking per avere i pettorali buoni anche a Milano Cortina quando le ragazze saranno al cancelletto".

E durante l’anno?

"Ci sarà modo di adattare un po’ il lavoro. Sofia, Federica e Marta (Bassino, ndr), potrebbero decidere per esempio di saltare il gigante di Spindleruv Mlyn in Cechia e concentrarsi un po’ di più sulla pista di gara, l’Olympia delle Tofane a Cortina".

Ecco, giochiamo in casa, che vantaggio ci darà?

"Non più del 5-10 per cento temo. E’ una pista straconosciuta e ci saranno tre prove prima della gara. Andate poi a chiedere a Lidsey Vonn (dove vinse la sua prima Coppa del Mondo, ndr) e Lara Gut (quest’anno vincitrice nel super-g, ndr) quanto la conoscono loro...." e ride.

In questi giorni si stanno mettendo le basi per tutta la stagione, come sono state organizzate le partenze per il Sudamerica?

"Le ragazze partono scaglionate in base alle esigenze. Marta Bassino, in volo da ieri, è stata la prima a partire. Ha bisogno di più tempo perché ha da poco cambiato materiali tecnici. Mercoledì tocca a Roberta Melesi, Asja Zenere e Ilaria Ghisalberti. Tutte e quattro rientrano in Italia il 26 settembre. Partiranno mercoledì anche le discipline tecniche, con Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Giorgia Collomb ed Emilia Mondinelli, fino al 21 settembre".

Sofia Goggia invece ha scelto il Cile.

"Sì, si trasferirà a La Parva a metà settembre e rimarrà in Cile fino sabato 4 ottobre. Quest’anno le velociste tornano tardi dal Sudamerica perché i primi appuntamenti con la velocità sono in Europa (Soelden, ndr). Anche Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago partiranno per Ushuaia il 6 settembre e rientreranno il 7 ottobre. Poi il break fino all’appuntamento austriaco. Goggia inoltre andrà in Nord America verso il 10 novembre per restarci un mese".

E in chiave Giochi ?

"Ci sono circa cinque appuntamenti prima delle Olimpiadi in cui preparare la velocità e non arretrare nell’ordine di partenza".

L’incognita resta Federica Brignone.

"E’ un caso molto particolare, bisognerà andare a naso. E’ arrivata a un buon utilizzo del ginocchio. L’obiettivo è arrivare ’riatletizzata’ e sugli sci a un mese dalle gare. Goggia l’anno scorso ha dimostrato che si può fare, poi bisognerà vedere se ha dolore e quanto questo possa influire dal punto di vista tecnico".

Quali saranno i tempi?

"Per recuperare da un infortunio come quello di Federica servono circa otto mesi. La reatletizzazione potrebbe partire da inizio novembre, così da fare neve e atletica in dicembre-gennaio, arrivasse anche un po’ dopo non sarebbe male".

E per recuperare il feeling?

"Queste ragazze hanno una memoria fisica straordinaria. Una volta messi da parte dolore e paure possono metterci un attimo a tornare loro stesse".