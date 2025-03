Sci, Brignone guida le azzurre ad Are. Non c’è Collomb

Roma, 5 marzo 2025 – Si avvicina il finale di stagione di Coppa del mondo e all’appello del calendario femminile mancano solo tre tappe. Si parte da Are nel prossimo weekend, ultimo per le prove tecniche, poi si va a La Thuile in Italia e per concludere le finali mondiali a Sun Valley negli Stati Uniti. Il fine settimana svedese può essere molto importante per Federica Brignone che avrà a disposizione uno slalom gigante per cercare di implementare il suo vantaggio su Lara Gut Behrami. I maschi, invece, sono impegnati a Kvitfjell per due discese libere e un supergigante con Dominik Paris già convincente nella prima prova cronometrata.

Brignone guida le azzurre

Sarà un gigante importante quello di Are, per due fattori. Il primo è ovviamente relativo alle classifiche. Fede Brignone guida la classifica generale con 1194 punti davanti ai 943 di Lara Gut Behrami, ma attenzione anche alla coppa di specialità dove Robinson, a quota 440, ha visto la tigre avvicinarsi a 400 dopo la doppietta del Sestriere. Il secondo motivo di importanza è per la qualificazione alle finali di Sun Valley. Essendo l’ultimo gigante in calendario prima degli Stati Uniti, a Are verranno stabilite le 25 atlete che si qualificheranno per la fase finale. Brignone non ha problemi, così come Goggia che è tredicesima, mentre rischia molto Marta Bassino, ora ventiquattresima. Certa della presenza è Giorgia Collomb, qualificata di diritto per aver vinto i mondiali juniores. La giovane diciottenne, infatti, non è stata convocata per Are essendo impegnata a Tarvisio e poi in Coppa Europa. In slalom invece la sola Peterlini, attualmente ventiduesima, sarebbe qualificata. Fra le porte larghe, dunque, saranno al cancelletto di partenza Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Lara Della Mea, mentre fra i pali stretti, oltre a Della Mea, ci saranno Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.

Si corre sabato in gigante con prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30 e domenica in slalom agli stessi orari.

Le gare maschili

Per quanto riguarda i maschi ci sarà invece un fine settimana interamente dedicato alla velocità in quel di Kvitfjell con due discese e un super G. Nella prima prova c’è stato un buon segnale da Dominik Paris che ha ottenuto il secondo tempo dietro allo sloveno Miha Hrobat per appena 5 centesimi, con lo svizzero Franjo Von Allmen terzo a 33 centesimi di ritardo, di poco davanti al connazionale Alexis Monney. Tra gli italiani è uscito Mattia Casse mentre tutti gli altri hanno terminato oltre i quindici. Giovedì si disputerà la seconda prova mentre venerdì e sabato le due gare di discesa libera alle ore 10.30 del mattino. Domenica si terminerà il fine settimana con il supergigante.