Brignone e Bassino vogliono stupire ancora. Val di Fassa imbiancata, caccia alla doppietta

Quaranta centimetri di neve hanno imbiancato il passo di San Pellegrino come non si vedeva da un po’. Doppio superG sulla pista La VolatA in val di Fassa, con Federica Brignone e Marta Bassino con le aspettative a mille per fare il ’tris’ doppiette dopo la gara di Crans Montana. Al via oggi alle 11 (diretta tv su Rai Due con il bis domani) anche le azzurre Laura Pirovano, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi e Sara Thaler. Il pendio trentino ospitò nel 2021, in piena epoca covid, una gara del circuito, un altro supergigante, che venne vinto da Brignone, e proprio Federica a voler stupire: "C’è veramente tanta neve pesante, gli addetti avranno tanto lavoro in pista – spiega la valdostana -, ma gli orgnaizzatori hanno lavorato bene nelle scorse settimane, sotto il fondo è duro e sicuramente partono da una situazione migliore rispetto ad altre piste. Quattro anni fa vinsi qui il supergigante, è un tracciato tecnicamente abbastanza facile, per questo motivo non bisogna sbagliare nulla, rimanere sempre nel ritmo giusto, mantenere velocità per la parte finale che è abbastanza piatta. Voglio giocarmi il podio ad ogni occasione".

Così anche Marta Bassino: "Il piano finale che è sempre un po’ il mio tallone d’achille, cercherò di trovare l’escamotage per portare fuori velocità. Crans Montana mi ha dato tantissimo in termini di fiducia e consapevolezza".

Il circo bianco maschile di Coppa riparte dal nord America con la tappa di Palisades Tahoe. In programma due gare tecniche,oggi il gigante e domani lo slalom. Prima manche fissata per le ore 19 e seconda manche alle ore 22. Doppia diretta tv. Live su Eurosport 2, canale 211 di Sky. Al cancelletto gli azzurri: Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti e Alex Vinatzer

Il velocista azzurro Florian Schieder, invece, è stato operato al ginocchio destro in una clinica di Innsbruck (Austria) e così la stagione del 28enne carabiniere di Castelrotto (Bolzano) è finita prima di poter partecipare alle finali di coppa del mondo di Saalbach. Il discesista voleva prendersi tempo per rientrare al più presto in vista della prossima stagione, essendo stato sottoposto ad una translatazione con una plastica alla cartilagine e a un leggero intervento ad un menisco". L’azzurro, sottolinea la federazione, è riuscito a ripetere quest’anno il secondo posto nella discesa di Kitzbuehel, dopo aver già raggiunto lo stesso risultato nel 2023, ed è da tutta la stagione fra i top 10 della discesa.