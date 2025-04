Brignone: “I Giochi uno stimolo”

Roma, 8 aprile 2025 – Nel giorno delle dimissioni, la sedia a rotelle non toglie a Federica Brignone la voglia di scherzare - “per favore non toccatemi la gamba!” - dice con il piglio di sempre la campionessa del mondo. L’incertezza sui tempi di recupero non scoraggiano la sciatrice 34enne, nonostante il timore di non poter partecipare ai Giochi di Milano-Cortina tra meno di un anno. “Non abbiano idea di quanto tempo ci vorrà, procederemo a step e poi si vedrà. Di sicuro sono una che non molla, non è nella mia indole”.

Federica Brignone dimessa dall'ospedale

Brignone parla apertamente di sé, delle sue speranze e dei suoi obiettivi dopo la brutta frattura alla gamba sinistra. “Pensavo fosse una cosa veloce, ma in realtà operandomi subito ho capito che mi hanno evitato complicazioni, anche per la mia vita. Ora il prossimo step sarà la fisioterapia, che comincerà già da lunedì, e il secondo sarà la prima tac di controllo”.

La sciatrice ha raccontato dell’affetto e degli auguri che gli sono giunti da tutte le parti. “Milano-Cortina è uno stimolo, ma lo era anche prima. Volevo continuare la mia carriera proprio per le Olimpiadi in casa, ma non voglio che questa cosa adesso distrugga il mio percorso. L’obiettivo ora è guarire nel modo giusto”.

Al suo fianco la madre, il fratello e lo staff della Fisi. “Il decorso post operatorio di Federica Brignone, dopo cinque giorni di ricovero, è lineare - spiega Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica Fisi, subito dopo le dimissioni dell’atleta - Ma è troppo presto per dire qualsiasi cosa. Servono almeno 45 giorni, ma di certo Federica non è interessata a presentarsi ai cancelletti di partenza senza essere competitiva, per fare una passeggiata”. Alla campionessa, che ha riportato la frattura scomposta di tibia e perone e dei legamenti nodali del ginocchio della gamba sinistra, nell’operazione è stata anche applicata una piastra con delle viti.