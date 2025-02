Il calendario dei Mondiali di sci 2025: date e italiani. Quando gareggiano Goggia e Brignone

Saalbach, 3 febbraio 2025 – Sta per arrivare il principale appuntamento dello sci alpino per la stagione 2025. A un anno dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, prove generali a Saalbach per i Mondiali di sci 2025 che si disputeranno nella località austriaca dal 4 al 16 febbraio. Otto prove individuali, tre a squadre, un calendario ricco con praticamente una gara al giorno per due settimane di puro spettacolo agonistico. L’Italia, ovviamente, parte con grandi aspettative, soprattutto al femminile con diverse punte di diamante, ma anche al maschile si registra una risalita importante e con qualche segnale pure dalle gare tecniche. Il presidente Flavio Roda ha ufficializzato qualche giorno fa la lista dei convocati di una nazionale che al femminile poggia su Brignone e Goggia, mentre al maschile il leader è Casse, ma attenzione a De Aliprandini e Vinatzer. Si tratta di 21 atleti, di cui 10 donne e 11 uomini. Ecco i convocati. Al femminile ci saranno Marta Bassino, Federica Brignone, Giorgia Collomb, Elena Curtoni, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Laura Pirovano, Marta Rossetti. Tra i maschi convocati: Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Florian Schieder, Alex Vinatzer.

Il mondiale parte martedì 4 febbraio con il parallelo misto a squadre (due uomini e due donne) e i tecnici hanno già ufficializzato i partecipanti azzurri che saranno Vinatzer, Della Vite, Collomb e Della Mea. Poi inizieranno le gare individuali, prima con le discipline veloci. Giovedì sarà tempo di super g e la nazionale femminile è il dream team con cinque atlete: Bassino, campionessa in carica, Brignone, Goggia, Curtoni e Pirovano. In discesa sabato 8 febbraio torneranno quattro in gara con Goggia capitano assieme a Brignone, Pirovano e Delago, la quale dovrebbe spuntarla su Curtoni considerando la pista non troppo difficile. Andando sul tecnico, invece, altro dream team in gigante (giovedì 13) con Brignone, Bassino, Goggia e Della Mea, quest’ultima favorita data l’assenza dalle convocate di Melesi e Zenere. In slalom, sabato 15, le difficoltà più acute con poche chance di podio per il quartetto composto da Peterlini, Rossetti, Della Mea e Collomb. Passando ai maschi. Il super g è in programma venerdì 7 e l’Italia si affiderà ai soliti Casse e Paris, coadiuvati da Franzoni e Bosca che dovrebbe essere in vantaggio su Innerhofer. In discesa, dove ci sono maggiori possibilità, si gareggia domenica 9 con Paris, Casse, Schieder e Innerhofer e si andrà a caccia di una medaglia. Seconda settimana dedicata alle prove tecniche. Possibilità in gigante venerdì 14 con De Aliprandini, già medagliato mondiale nel 2021 e reduce dal grande podio di Adelboden, Della Vite, Vinatzer e forse Franzoni che dovrebbe avere più chance di Kastlunger. In slalom, senza Tommaso Sala infortunato, si scende in pista domenica 16, giornata di chiusura, con Vinatzer, Gross e Kastlunger con possibile quarto slot occupato da Della Vite.

Martedì 4 febbraio – Parallelo a squadre miste ore 15.15 (Vinatzer, Della Vite, Della Mea, Collombr) Giovedì 6 febbraio – Super g femminile ore 11.30 (Bassino, Brignone, Goggia, Curtoni, Pirovano) Venerdì 7 febbraio – Super g maschile ore 11.30 (Casse, Franzoni, Paris, Bosca) Sabato 8 febbraio – Discesa Libera femminile ore 11.30 (Goggia, Brignone, Pirovano, Delago) Domenica 9 febbraio – Discesa Libera maschile ore 11.30 (Paris, Casse, Schieder, Innerhofer) Martedì 11 febbraio – Team Combined femminile ore 10 e 13.15 Mercoledì 12 febbraio – Team Combined maschile ore 10 e 13.15 Giovedì 13 febbraio – Slalom Gigante femminile ore 9.45 e 13.15 (Brignone, Bassino, Goggia, Della Mea) Venerdì 14 febbraio – Slalom Gigante maschile ore 9.45 e 13.15 (De Aliprandini, Vinatzer, Della Vite, Franzoni) Sabato 15 febbraio – Slalom Speciale femminile ore 9.45 e 13.15 (Peterlini, Rossetti, Della Mea, Collomb) Domenica 16 febbraio – Slalom Speciale maschile ore 9.45 e 13.15 (Vinatzer, Gross, Kastlunger, Della Vite).