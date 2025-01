Casse bene a Kitzbuhel: primo in seconda prova. Garmisch: ecco la squadra azzurra

Bologna, 22 gennaio 2025 – L’Italia manda un segnale sulla Streif di Kitzbuhel nella seconda prova cronometrata in vista della gara di sabato. Mattia Casse ha infatti stabilito il miglior tempo, mostrandosi in ottima sintonia con l’iconica pista austriaca, da sempre tempio della velocità. Lo sciatore azzurro ha fissato tre migliori intertempi e messo in mostra un ottimo feeling con la Mausefalle e l’Hausbergkante, ultima diagonale prima della retta di arrivo, alzando invece il piede nel secondo e nel quinto settore. Inoltre, Casse ha abbassato notevolmente i tempi della prima prova.

Casse in feeling, Odermatt si nasconde

In prima prova martedì miglior tempo di Monney in 1’55”20 con 15 centesimi su Babinsky e 40 su Alexander, con Innerhofer miglior italiano quarto a 44 centesimi mentre Casse più in controllo con il sedicesimo tempo a 1”30, stesso crono di Dominik Paris. Nella seconda Mattia ha tolto un paio di secondi al suo tempo e fatto meglio della prestazione di Monney del giorno prima, chiudendo in 1’54”33, con 54 centesimi su Stefan Eichberger e con 61 centesimi su Adrian Smiseth Sejersted. Bene anche Hemetsberger, quarto a 64 centesimi, di poco davanti a Innerhofer distanziato di 65 centesimi. Ancora indietro Dominik Paris sedicesimo a 1”69. Pure qualche big ha alzato il piede dall’acceleratore con Odermatt solo ventiduesimo a 2”02 e Franjo Von Allmen trentacinquesimo a 3”19. Insomma, i veri valori in campo si scopriranno solo venerdì ma Casse è della partita anche per vincere. Per quanto riguarda il calendario di gare, si parte venerdì con il supergigante alle 11.30, poi sabato la discesa libera allo stesso orario e domenica lo slalom con prima manche alle 10.15 e seconda alle 13.30. Tutto in diretta sui canali Rai ed Eurosport. Nel fine settimana ci sarà anche la tappa femminile di Garmisch Partenkirchen dove è in programma una discesa sabato e un super g domenica e l’Italia ha convocato undici sciatrici. Al via ci saranno ovviamente Federica Brignone (leader della generale e di discesa), Marta Bassino, di ritorno dall’influenza, e Sofia Goggia, che vuole riscattare Kronplatz. A completare la squadra Elena Curtoni, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Asja Zenere, Sara Thaler e Vicky Bernardi. A Garmisch la nazionale vanta due vittorie con Fede Brignone nel 2022 in super g e con Isolde Kostner in discesa nel 1994, ma anche cinque secondi posti (uno con Brignone in discesa nel 2020, quattro con Sofia Goggia fra il 2018 e 2019 equamente divisi fra supergigante e discesa). Il calendario di gare prevede la discesa sabato 25 gennaio alle 10.15 e il supergigante domenica 26 alle 11. Si gareggia sulla mitica Kandahar con doppia diretta Rai ed Eurosport. Kitzbuhel e Garmisch sono templi assoluti della velocità: spettacolo assicurato.