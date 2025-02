Coppa del mondo di sci: le gare della settimana con orari tv. La caccia di Brignone riparte da Sestriere

Roma, 17 febbraio 2025 – Un mondiale da grande protagonista ma una Coppa del mondo da provare a vincere da qui a marzo. Federica Brignone, archiviato l’argento in super g e l’oro in gigante a Saalbach, si rituffa nel massimo circuito, dove guida la classifica generale e può provare a bissare la sfera di cristallo vinta cinque anni fa. Le rivali sono tante e agguerrite, la classifica è ancora abbastanza corta, ma Fede sta vivendo probabilmente la sua miglior stagione. L’età per lei non conta e ormai ha trovato un assetto competitivo anche nella velocità e non solo in gigante: ha tutte le carte in regola per farcela di nuovo. Il calendario propone poi la tappa casalinga del Sestriere.

Brignone in testa, ma le avversarie incalzano

Dopo ventuno gare disputate sulle trentacinque del calendario femminile, la tigre di La Salle comanda con 799 punti, davanti a Lara Gut Behrami seconda con 729 e Camille Rast, pure lei grande protagonista a Saalbach con l’oro in slalom, terza con 607. Anche Zrinka Ljutic, che invece ha deluso in slalom, è in corsa con 601 punti. Adesso arriva la tappa italiana del Sestriere, che potrebbe dare a Brignone punti importanti. In Italia si disputeranno due giganti, uno è il recupero di quello cancellato a inizio stagione a Mont Tremblant in Canada, e uno slalom, per cui Fede potrebbe allungare sulle slalomiste e provare a tenere a bada Lara Gut Behrami, che non ha del tutto brillato ai mondiali. Brignone, tra l’altro, in gigante o vince o esce. In Coppa del mondo ha vinto due volte e nelle altre tre gare è uscita, mentre ai mondiali ha preso l’oro. Infatti, nella classifica di specialità comanda Alice Robinson con 300 punti davanti a Sara Hector con 296 e proprio Federica Brignone con 200. Non solo donne, perché anche i maschi torneranno in pista e lo faranno con due gare veloci. A Crans Montana in Svizzera andranno in scesa una discesa libera sabato 22 e un super gigante domenica 23. Paris e Casse proveranno a ottenere un risultato di prestigio dopo le delusioni iridate di Saalbach in un finale di stagione che si avvicina sempre di più. La conclusione è prevista con le finali di Sun Valley dal 20 al 27 marzo.

Il programma e gli orari tv della settimana

Ven. 21/02/25 – Coppa del mondo – GS femminile Sestriere (Ita) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – DH maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – GS femminile Sestriere (Ita) – ore 11.00 e 14.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – SL femminile Sestriere (Ita) – ore 09.30 e 12.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – SG maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport.