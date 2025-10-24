Coppa del mondo di sci a Soelden: orari tv, pettorali e favorite del gigante femminile

Solden, 24 ottobre 2025 – È arrivato il tanto atteso momento: parte la Coppa del mondo di sci. Ottobre è il mese di Soelden, dei tradizionali giganti sul ghiacciaio del Rettenbach, del via ufficiale che ha il sapore dell’inverno in arrivo. Purtroppo, l’assenza della detentrice della Coppa del mondo, Federica Brignone, priva l’Italia della carta principale, in una corsa contro il tempo per esserci a Cortina a febbraio, quando si disputeranno le Olimpiadi casalinghe (forse le ultime della sua carriera). L’altra disdetta porta a Marta Bassino, infortunatasi in allenamento: per lei stagione finita. Sarà comunque un gigante da seguire con Robinson, Gut e Shiffrin e farla da padrone e anche con ambizioni in ottica vittoria finale, stante appunto l’assenza di Brignone campionessa in carica. Toccherà a Sofia Goggia tenere a galla la nazionale femminile senza le altre due punte di diamante, lei che è prettamente velocista ma con la volontà di continuare a progredire anche in gigante. Orari come sempre mattutini e con doppia diretta tv.

Favorite

L’Italia, come detto, è priva della miglior interprete della disciplina, ovvero Federica Brignone, a cui si è aggiunta anche l’assenza di Marta Bassino, infortunio al piatto tibiale e stagione finita. Le uniche speranze, dunque, sono affidate a Sofia Goggia che cercherà un risultato di prestigio in una disciplina in cui ha trovato cospicui miglioramenti nelle ultime stagioni. Le favorite, però, saranno altre. Si parte da Alice Robinson, quella che l’anno scorso è stata la vera rivale di Brignone, si passa da Sara Hector, Lara Gut Behrami, Zrinka Ljutic e Paula Moltzan, per concludere con le outsider Lara Colturi, Nina O’Brien, A J Hurt, Camille Rast e Wendy Holdener. No, non ci siamo dimenticati di Mikaela Shiffrin. La trentenne americana ha smaltito qualche paura e incertezza e riparte con la volontà di riprendersi la sfera di cristallo e di essere protagonista a Milano-Cortina. Il tutto, però, quasi senza gare veloci a parte qualche apparizione in supergigante mentre a Solden partirà con un pettorale fuori dai primi quindici. Dovrà fare il massimo nelle discipline tecniche e saranno comunque problemi per tutte. La compagine azzurra, invece, oltre Sofia Goggia, avrà in gara Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Sophie Mathiou, Elisa Platino, Laura Steinmair e Giulia Valleriani.

I pettorali di gara

1 Thea Louise Stjernesund 2 Lara Colturi 3 Zrinka Ljutic 4 Paula Moltzan 5 Sara Hector 6 Lara Gut Behrami 7 Alice Robinson 8 Julia Scheib 9 A J Hurt 10 Camille Rast 11 Nina O’Brien 12 Maryna Gasienica-Daniel 13 Neja Dvornik 14 Wendy Holdener 15 Valerie Grenier Fuori dal primo gruppo di merito 16 Sofia Goggia 20 Mikaela Shiffrin Le altre italiane: 27 Asja Zenere, 28 Lara Della Mea, 30 Giorgia Collomb, 45 Ilaria Ghisalberti, 46 Sophie Mathiou, 49 Elisa Platino, 57 Laura Steinmair, 66 Giulia Valleriani

Dove vederla in tv

Il gigante di apertura di Solden, valevole per la Coppa del mondo di sci alpino femminile, si disputa sabato 25 ottobre con prima manche alle 10 e seconda manche alle 13. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini. Live a pagamento su Discovery/Eurosport, visibile su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri.