Coppa del mondo sci alpino, cancellata per maltempo anche la discesa odierna

Roma, 12 novembre 2023 - La Coppa del mondo di sci alpino non s'ha da fare, perlomeno in questi giorni. Il maltempo continua ad imperversare tra Zermatt e Cervinia, dove sia ieri che oggi si sarebbero dovute svolgere le prove di discesa libera maschile.

Dopo l'annullamento della gara di ieri, infatti, è arrivato anche il forfait per quella odierna, che si sarebbe dovuta disputare in mattinata. Durante la notte una fitta nevicata e il vento forte hanno costretto gli organizzatori a far saltare anche questo appuntamento.

Si tratta della seconda volta consecutiva che sulla pista Gran Becca, ai piedi del Cervino, non si riesce a gareggiare: l'anno scorso, infatti, ci furono problematiche meteorologiche simili che costrinsero all'annullamento della tappa.

La Federazione internazionale dello Sci, la Fis, dovrà ora capire se si potrà scendere sulle piste almeno il prossimo fine settimana, quando saranno previsti, da calendario, gl appuntamenti per le due discese libere femminili. Nel frattempo, la stessa Fis dovrà fissare il recupero delle due discese maschili saltate ieri e oggi: sono al vaglio sia le date che le possibili sedi.