Sci, tutto pronto sul Rettenbach per il via alla Coppa: c’è neve. Il 16 il sì della Fis

Bologna, 8 ottobre 2025 – Poco più di due settimane e la stagione di Coppa del mondo di sci partirà. Arriva l’autunno e con esso il tradizionale appuntamento sul ghiacciaio del Rettenbach per quanto riguarda la prima tappa del massimo circuito, come sempre con i primi due giganti della stagione (femminile e maschile). Appuntamento il 25 e il 26 ottobre in Austria, in quota, dove la neve per ora sta tenendo e non dovrebbero esserci problemi per la regolare disputa della due giorni di sci alpino.

C’è neve sul ghiacciaio, la Fis darà l’ok

L'ottobrata in Italia è arrivata e le temperature, di giorno, sono sopra i 20 gradi, ma le recenti perturbazioni hanno imbiancato il ghiacciaio del Rettenbach che dunque è già pronto per la due giorni di gare. Tra neve naturale e neve artificiale, che era già stata programmata in anticipo, la sede dei due giganti non avrà alcun tipo di problema e per il 16 ottobre, data del sopralluogo Fis, arriverà il sì definitivo. La Coppa del mondo, dunque, partirà senza problemi sabato 25 ottobre con il gigante femminile alle 10 e alle 13 e domenica 26 ottobre con quello maschile agli stessi orari. Sarà anche un appuntamento speciale perché quella che sta per iniziare sarà la sessantesima edizione della Coppa del mondo. Purtroppo, Federica Brignone, che ha vinto l'edizione 2024/2025, non potrà difendere il titolo dopo il grave infortunio agli Assoluti e per lei c'è ancora qualche timida speranza in ottica Milano-Cortina. Tra l'altro, la tigre di La Salle aveva proprio vinto il gigante di apertura un anno fa e il circuito perde una grande protagonista. Non sarà al via a Solden nemmeno Petra Vlhova, che sta recuperando dal lungo infortunio al ginocchio a Jasna di quasi due anni fa, ma la slovacca ha ottenuto il via libera dai medici per aumentare i carichi di lavoro e per lei è previsto un blocco di lavoro sullo Stelvio in vista dell'inverno. La data di un ritorno in gara ancora non c'è, ma il suo manager ha recentemente spiegato che per Vlhova ci sarà bisogno di almeno 50 giorni di allenamento sulla neve prima di prendere una decisione definitiva. Per quanto riguarda la squadra azzurra, dopo la trasferta in Sudamerica è tempo di tornare sulle Alpi. I gigantisti azzurri si danno appuntamento per l'11 ottobre proprio a Solden per saggiare il ghiacciaio tirolese che il 25 ottobre ospiterà l'opening stagionale di Coppa del Mondo. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato per la sessione di allenamenti che proseguirà fino a domenica 15 ottobre Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Stefano Pizzato e Davide Seppi. Con gli atleti, saranno al lavoro in Tirolo Mauro Pini ed i tecnici Peter Fill, Paolo Cucchetti, Luca Rosi, Massimiliano Blardone, Samuele Cadei e Riccardo Coriani. Insomma, manca sempre meno al via della stagione invernale…