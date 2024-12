Coppa Europa. Zenere trionfa in SuperG. Bene Ghisalberti: nona

Quinta vittoria della carriera in Coppa Europa per Asja Zenere. La ventottenne, vicentina di nascita ma lecchese d’adozione, si è imposta nel SuperG femminile di Zinal (Svi) battendo in 1’00“14 la padrona di casa Janine Schmitt per 16 centesimi, terza la canadese Valerie Grenier a 22. Nella top ten è presente anche la bergamasca Ilaria Ghisalberti, nona e al miglior piazzamento nella specialità, con un ritardo di 78 centesimi. Oggi nuovo appuntamento con un altro SuperG. Silvio De Sanctis