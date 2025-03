Coppa del mondo di sci, tutte le gare in programma: orari tv e specialità

Bologna, 10 marzo 2025 – Con 322 punti di vantaggio, mancano due tappe alla fine. Federica Brignone inzia a intravedere la sua seconda Coppa del mondo e il margine su Lara Gut Behrami, dopo l’ennesimo successo ad Are, è diventato rilevante, quasi decisivo. E adesso arriva la tappa di casa, in quella La Thuile che ha visto la campionessa crescere allenamento dopo allenamento, data l’immediata vicinanza con La Salle.

Potrebbe chiudere la stagione con 3 coppe di specialità

Insomma, weekend che Federica spera di incorniciare nella propria memoria e davanti al proprio pubblico. Inoltre, Brignone non solo è in corsa per la coppa generale, ma potrebbe chiudere la stagione con ben tre coppette di specialità.

In Gigante – grazie a cinque successi – ha accorciato le disranze da Alice Robinson che ora è lontana solo 20 punti con una sola gara da disputare alle finali di Sun Valley. In SuperG comanda Lara Gut Behrami, ma a Kvitfjell Brignone ha ridotto il divario e a tre gare dalla fine è distante 55 punti (tappa di La Thuile decisiva).

Infine, la Discesa. Brignone è pettorale rosso a due gare dal termine con 16 punti di vantaggio su Cornelia Huetter e 34 su Sofia Goggia in un triello appassionante.

Il programma della settimana

Una tappa fondamentale quella femminile di La Thuile. In gioco, appunto, due discipline dove Brignone è in lotta più la sfida alla generale con l’elvetica Gut Behrami. Sulle piste di casa si partirà giovedì 13 marzo con una discesa libera, poi a seguire due supergiganti tra venerdì e sabato: di fatto tre gare decisive prima delle finali di Sun Valley. Brignone ha 322 punti di margine e potrebbe provare l’allungo decisivo al cospetto di una Gut Behrami che di certo non si arrenderà facilmente. Gara importante, quella di giovedì, anche per Sofia Goggia che è ancora in gara per la coppa di specialità di discesa. Appuntamenti televisivi sui canali Rai ed Eurosport. Non solo donne. In pista anche il settore maschile con la tappa norvegese di Hafjell in Norvegia. Dopo i grandi successi di Paris a Kvitfjell arriveranno due gare tecniche con gigante sabato 15 e slalom domenica 16, con l’Italia che punterà su Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer.

Giovedì 13 marzo: Coppa del mondo – DH femminile La Thuile (Ita) – ore 11.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Venerdì 14 marzo: Coppa del mondo – SG femminile La Thuile (Ita) – ore 11.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sabato 15 marzo: Coppa del mondo – SG femminile La Thuile (Ita) – ore 11.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sabato 15 marzo: Coppa del mondo – GS maschile Hafjell (Nor) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Domenica 16 marzo: Coppa del mondo – SL maschile Hafjell (Nor) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport.

