Mondiali sci, De Aliprandini senza rammarico: “Ci ho provato”

Saalbach, 14 febbraio 2025 – Niente medaglia per l’Italia nel gigante maschile di Saalbach. Non ha avuto seguito l’oro di Federica Brignone e si sapeva che sarebbe stato difficile. Luca De Aliprandini, a medaglia nel 2021 a Cortina, era la migliore carta, ma su una pista non del tutto adatta, con poca pendenza e pochi settori dove poter accendere il gas sul ripido. In più, un leggero stato influenzale ha tolto un po’ di brillantezza al 34enne di Cles che è rimasto in scia alle medaglie nella prima manche, sesto, ma nella seconda non è riuscito a fare come Haaser e Tumler che hanno rimontato e conquistato il primo e il secondo posto. I due erano vicini a De Aliprandini dopo la prima, tuttavia l’azzurro non è riuscito a trovare piena sintonia con neve e pista, chiudendo alla fine nono a poco più di un secondo di ritardo.

De Aliprandini: “Sentivo che mancava qualcosa”

Pista di difficile interpretazione. La neve, col calo delle temperature, era meno primaverile rispetto al gigante femminile, ma non del tutto ghiacciata e serviva essere morbidi, calibrando bene l’incisione degli spigoli. Poi era poco ripida, con muri brevi e una serie di porzioni di scorrimento o con pendenze blande, non esattamente le caratteristiche adatte a De Aliprandini. Se nella prima manche l’azzurro era rimasto in corsa, nella seconda non ha trovato il feeling che sperava. Lui stesso, scendendo, ha capito che mancava qualcosa: “Non ho rammarichi, vado a casa contento anche se non ho preso la medaglia – le sue parole - Mentre scendevo nella seconda manche sentivo che mancava qualcosa: oggi non ha voluto girare nel verso giusto ma sono comunque nei 10 ed è un buon piazzamento che da costanza a questa stagione. Ora penso alle prossime gare, dove ho possibilità di fare bene”. De Aliprandini proverà a tornare sul podio, come fatto ad Adelboden, nelle prossime gare di Coppa del mondo. Per il settore maschile resta dunque una sola possibilità di medaglia con lo slalom speciale di domenica. Alex Vinatzer è la carta più importante, podio a Kitz, ma continua a navigare tra alti e bassi: se è in giornata sì può puntare al podio. Stefano Gross è invece la quota di esperienza e Tobias Kastlunger, reduce da una buona team combined, potrebbe rappresentare la sorpresa. In campo femminile, invece, non ci sono chance nello slalom di sabato, a meno di miracoli. Il quartetto è composto da Martina Peterlini, Marta Rossetti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea, ma tutte sono molto lontane nelle classifiche mondiali di slalom dato che la migliore è Peterlini ventiquattresima. Usa e Svizzera (Shiffrin, Moltzan, Holdener, Rast), sembrano le principali favorite. Leggi anche - Mondiali sci, Haaser vince a sorpresa il gigante. Italiani lontani