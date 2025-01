Discesa femminile Garmisch in tv: orario e favorite. Occhi puntati su Goggia e Brignone

Garmisch, 24 gennaio 2025 – Gennaio è il mese delle grandi tappe della velocità e dopo Cortina d’Ampezzo arriva un altro pezzo di storia dello sci alpino: Garmisch Partenkirchen. La Kandahar protagonista con discesa libera sabato e supergigante domenica, ovviamente con l’Italia che vuole tornare sul gradino più alto del podio e riscattare la delusione del gigante di Kronplatz, dove Bassino non è partita causa influenza mentre Goggia e Brignone sono uscite, con grande rammarico per Fede che era in testa dopo la prima manche. L’occasione arriva in Germania, dove la tigre valdostana sta combattendo per la generale, attenzione a Lara Gut Behrami, e anche per la coppa di discesa assieme a Sofia. Insomma, i temi all’ordine del giorno sono tanti.

La situazione in classifica e le favorite

Tre le discese disputate fino a qui, sulle otto in calendario, e due italiane in testa alla classifica di specialità. Goggia paga l’uscita di St. Anton e così con 180 punti è dietro di nove lunghezze a Federica Brignone, che indossa il pettorale rosso e lo ha strappato a Cornelia Huetter, ora terza con 176 punti. Tutto clamorosamente aperto. Dietro inseguono altre due big come Lara Gut Behrami ed Ester Ledecka con 132 e 13° punti. Per quanto riguarda le favorite, partiamo con il sottolineare che nel 2022 vinse Corinne Suter, che dunque è da considerare nel lotto, su Jasmine Flury e soprattutto Cornelia Huetter, un’altra pericolosissima sulla Kandahar. Sofia Goggia non ha mai vinto a Garmisch ma è arrivata tre volte seconda e anche Federica Brignone ha raggiunto il secondo gradino del podio nel 2020. Attenzione alla veterana Lindsey Vonn capace di vincere cinque volte in discesa sulla pista tedesca e visti i recenti risultati ha ritrovato un pettorale nelle trenta. Sofia ha però ottenuto il miglior tempo in prova e appare la favorita numero uno. Come outsider citiamo Venier, Stuhec, Johnson, Ledecka, Ortlieb e Macuga.

I pettorali di partenza

1 Jacquelin Wiles

2 Nicol Delago

3 Corinne Suter

4 Ariane Raedler

5 Ester Ledecka

6 Mirjam Puchner

7 Lara Gut Behrami

8 Ilka Stuhec

9 Laura Pirovano

10 Sofia Goggia

11 Cornelia Huetter

12 Kajsa Vickhoff Lie

13 Federica Brignone

14 Stephanie Venier

15 Marta Bassino

16 Laura Gauche

17 Christina Ager

18 Elena Curtoni

19 Kira Weidle Winkelmann

20 Nina Ortlieb

21 Michelle Gisin

22 Elvedina Muzaferija

23 Breezy Johnson

24 Romane Miradoli

25 Joana Haehlen

26 Ricarda Haaser

27 Lauren Macuga

28 Lindsey Vonn

29 Delia Durrer

30 Priska Ming Nufer

Dove vederla in tv

La discesa libera di Garmisch Partenkirchen si disputa sabato 25 gennaio alle 10.15 sulla pista Kandahar e con doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due dalle 10 con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, in streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Dada Merighetti. In streaming su Discovey Plus e Dazn.

Leggi anche - Australian Open, Djokovic si ritira in semifinale