DISCESA LIBERA ALLE 10. Paris primo in prova a Crans Montana. Caccia al podio

La Coppa del Mondo maschile fa tappa a Crans Montana dopo il Mondiale di Saalbach. Stamani alle 10 (diretta RaiSport ed Eurosport) c’è la sesta discesa libera stagionale, sulle nove previste. Ieri la seconda prova che registra il miglior tempo per Dominik Paris – (nella foto) quarto nella gara iridata – con un tempo di oltre 3 secondi più veloce rispetto ai migliori della prova di giovedì. Il carabiniere della Val d’Ultimo fissa il crono sull’1’56“79, davanti a Ryan Cochran-Siegle a 28 centesimi e a Franjo Von Allmen a 41.

Il neo campione del mondo, quindi mostra di essere a suo agio sulla pista di casa e sarà sicuramente uno dei favoriti per la vittoria. Si rivede nelle zone alte anche Miha Hrobat, a 50 centesimi da Paris, seguito da Vincent Kriechmayr a 55. Mattia Casse mette in pista un’altra buona prova, facendo registrare il nono tempo a 81 centesimi dal suo capitano. Ma i migliori sono tutti lì e promettono battaglia nella discesa di oggi.

"La pista è abbastanza facile – dice Paris –. Sono stati messi tanti dossi e tante curve e non si va veloci. Sembra primavera, come sensazioni durante la discesa. Vedremo domani. Cercherò di ripetere in gara quello che ho fatto in prova, mettendoci anche qualcosa in più. Poi, dipenderà da quello che faranno gli altri".