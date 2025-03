Discesa maschile a Kvitfjell, Paris non si ripete. Von Allmen batte Odermatt

Kvitfjel (Novergia), 8 marzo 2025 - La seconda discesa libera maschile a Kvitfjel viene dominata dalla Svizzera. Stavolta Dominik Paris non riesce a rompere l'egemonia elvetica: l'azzurro, dopo il successo di ieri, finisce al sesto posto, scendendo dal podio. Podio dove invece si confermano nelle stesse posizioni Marco Odermatt, secondo, e Stefan Rogentin, terzo. Cambia solo il vincitore: è Franjo Von Allmen, al secondo successo in questa stagione, che tiene aperta così la corsa alla Coppa del Mondo di specialità. Il trionfatore verrà eletto a Sun Valley, negli Stati Uniti, dove a fine marzo si concluderà l'annata.

La gara

Come ieri, la pista di Kvitfjell è decisamente scorrevole e i trabocchetti da superare con arguzia sono il solito salto Motocross, la Boygen in compressione e la Tommy Moe, che lancia nello schuss finale dove serve uscire con grande velocità per tutto il tratto pianeggiante verso l’arrivo. Ad imporsi è Von Allmen, che costruisce la sua vittoria soprattutto con una gran performance nella seconda parte del tracciato. Alle sue spalle due connazionali, ossia il rivale per la Coppa del Mondo di discesa libera (e attuale leader della classifica) Odermatt, distaccato di 28 centesimi, e Rogentin, che al traguardo accusa 38 centesimi di ritardo. Appena fuori dal podio (per soli 5 centesimi) lo sloveno Hrobat, quarto. Paris termina la sua prova in sesta piazza, a 59 centesimi da Von Allmen. Per l'italiano due piccole sbavature nelle ultime curve. A completare la Top 10 ecco il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (quinto), il canadese James Crawford (settimo), l'austriaco Vincent Kriechmayr (ottavo), lo svizzero Justin Murisier (nono) e l'altro elvetico Stefan Eichberger (decimo).

La Top 10 della seconda discesa libera

1) Franjo Von Allmen in 1:45.46 ; 2) Marco Odermatt +0.28; 3) Stefan Rogentin +0.38; 4) Miha Hrobat +0.43; 5) Adrian Smiseth Sejersted +0.51; 6) Dominik Paris +0.59; 7) James Crawford +0.87; 8) Vincent Kriechmayr +1.01; 9) Justin Murisier +1.05; 10) Stefan Eichberger +1.08

