Domenica le prime finali. Pinocchio sugli sci, il futuro è iniziato sulle nevi dell’Abetone

Le finali nazionali sono state un successo, ora il Pinocchio sugli sci si prepara per quelle internazionali. Nel weekend passato sulle nevi dell’Abetone si sono svolte le finali delle categorie Baby e Cuccioli, nella kermesse giovanile che nel corso dei decenni (siamo all’edizione numero 43) ha saputo sfornare e far notare al grande pubblico campioni e campionesse arrivate ad eccellenze mondiali.

Le giovani promesse hanno messo in evidenza il talento e la determinazione dei piccoli atleti, regalando due giornate di spettacolo e adrenalina. L’evento, per la direzione del Chief Officer Marketing Pieraldo Biagi, è stato il coronamento di un percorso per i giovani sciatori.

Nel corso delle due giornate, con varie gare di Gran Givente, hanno vinto nell’under 10 femminile doppietta per Astrid Summerer, successi per Asia Lazzeri ed Evelyn Fae; nell’under 10 maschile Tommaso Levo, Oscar Cecchini, Simon Palfrader e Dario Petrucci; nell’under 12 femminile hanno vinto Sveva Dattoli, Tinkara Cebulec e Petra Cherubin, nell’under 12 Elias Magoni, Leonardo Tessore e Thomas Lazzeri.

E domani la carovana dello sci giovanile si sposta a Moena con la selezione Ragazzi e Allievi. La località della Val di Fassa ospita l’ottava tappa del circuito valido per la composizione della squadra dei Ragazzi e Allievi del 43° Pinocchio Sugli Sci, la cui edizione 2025 ha preso il via il 19 gennaio e proseguirà fino a fine marzo con tappe in tutta Italia. Le Finali Nazionali e Internazionali Children sono infatti previste dal 25 al 29 marzo sempre all’Abetone, compatibilmente con le condizioni climatiche e della neve.

Domenica i giovani sciatori delle categorie maschili e femminili Ragazzi e Allievi si daranno battaglia per un posto sul podio. L’Organizzazione delle gare è a cura dello Sci Club Monti Pallidi. I vincitori della selezione accederanno all’Abetone per contendersi l’ambito Pinocchio d’oro, Argento e Bronzo.

Gli eventi sono organizzati con il supporto e la partecipazione attiva di Sci Club Pinocchio Pescia, Regione Toscana, FIS, FISI, Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Comune di Abetone Cutigliano e SAF - Società Abetone Funivie, Consorzio Turistico APM Abetone Montagna Pistoiese, Confcommercio Pistoia e Prato e Camera di Commercio di Pistoia e Prato.