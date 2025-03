Paris come Thoeni, 24esima vittoria in Coppa del mondo. E’ suo il super-g di Kvitfjell

Kvitfjell (Norvegia), 9 marzo 2025 - Dopo il sesto posto di ieri in discesa libera, Dominik Paris si riscatta con gli interessi nel super-g di Kvitfjell, vinto con un tempo di 1:08.98, peggiorato di 38 e 47 centesimi rispettivamente da James Crawford e Miha Hrobat, con quest'ultimo che a sorpresa scalza dal podio Marco Odermatt per appena 1 centesimo. Poco male per il fuoriclasse svizzero, che dopo l'infortunio al gomito di Mattia Casse ha già messo le mani sulla Coppa di specialità per il terzo anno consecutivo, oltre a dominare la classifica generale con un vantaggio ormai siderale su Henrik Kristoffersen. In una giornata influenzata dalla nebbia, che ha fatto abbassare lo start al Russi Jump, ecco la rinascita di Paris, che aveva aperto questa stagione con tante delusioni che avevano quasi il sapore di una carriera sul viale del tramonto. E’ arrivata la 24esima vittoria in carriera per l’altoatesino che eguaglia così Gustav Thoeni. L'Italia non piazza altri atleti nella top 10: Giovanni Franzoni chiude 15esimo e Christof Innerhofer termina 28esimo.

La cronaca

Ryan Cochran-Siegle (Stati Uniti) scende in 1:09.62, tempo scalzato per appena 3 centesimi da Stefan Eichberger (Austria). Al comando va poi James Crawford (Canada) con il suo 1:09.36, tempo attaccato subito da Dominik Paris, che guadagna presto 68 centesimi prima di prenderne 27: l'azzurro, con un tempo di 1:08.98, riesce a balzare al comando nonostante una parte finale piuttosto lenta. Lo spauracchio è Marco Odermatt (Svizzera), già vincitore della Coppa di specialità: i 66 centesimi persi subito segnano un fosso difficile da superare per prendersi la vetta appannaggio di Odermatt. L'Italia torna protagonista con Giovanni Franzoni, che perde 39 centesimi nel primo settore e 73 nel secondo prima di chiudere in 1:09.79, tempo che vale il 15esimo posto. Christof Innerhofer invece piazza un 1:10.28 che vale la 28esima piazza.

Classifica super-g di Kvitfjell

1) Dominik Paris (ITA) in 1:08.98 2) James Crawford (CAN) +0.38 3) Miha Hrobat (SLO) +0.47 4) Marco Odermatt (SUI) +0.48 5) Vincent Kriechmayr (AUT) +0.49 6) Alexis Monney (SUI) +0.56 7) Stefan Rogentin (SUI) +0.57 8) Jan Zabystran (CZE) +0.60 9) Nils Allegre (FRA) +0.61 9) Stefan Eichberger (AUT) +0.61

Classifica Coppa del Mondo di super-g

1) Marco Odermatt (SUI) 491 2) Vincent Kriechmayr (AUT) 281 3) Stefan Rogentin (SUI) 271 4) Dominik Paris (ITA) 262 5) Mattia Casse (ITA) 260

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 1516 2) Henrik Kristoffersen (NOR) 946 3) Franjo Von Allmen (SUI) 776 4) Loic Meillard (SUI) 734 5) Timon Haugan (NOR) 626