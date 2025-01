Doppia discesa libera. Goggia e Brignone, poi Casse e Paris. E’ l’ora dei velocisti

Scatta un sabato di velocità. Da Wengen a Cortina al cancelletto uomini e donne jet. Sulle alpi svizzere, per la quarta discesa libera della stagione ecco Mattia Casse (uno dei candidati principali al podio) e Dominik Paris, sesto e quinto ieri nel superG vinto da Von Allmen. In gara per l’Italia anche Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Giovanni Franzoni e Gregorio Bernardi. Start alle 12,30, diretta sui canali Rai Sport (in chiaro) ed Eurosport.

Le azzurre invece cercano il colpaccio in casa. A Cortina la discesa scatta alle 11 (Rai2 ed Eurosport), con Federica Brignone (pettorale 8) e Sofia Goggia (nella foto, pettorale 15) pronte a contuistare la pista Olympia delle Tofane. Attesa anche per Pirovano e Bassino. Pure Vonn è tornata sugli sci dopo la brutta caduta dell’altro giorno.