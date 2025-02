Mondiali, dove vedere il gigante femminile in tv. Brignone, Bassino e Goggia a caccia dell’oro

Saalbach, 12 febbraio 2025 – Il mondiale era cominciato bene con l’oro nel parallelo misto e l’argento in supergigante femminile, ma non è proseguito altrettanto bene e da lì in avanti non sono più arrivate medaglie. Arriva, però, una delle carte più preziose nel mazzo della nazionale femminile ai mondiali di sci alpino a Saalbach: il gigante. Brignone, Bassino e Goggia sono le punte di una disciplina da podio senza se e senza ma, pur con una concorrenza spietata e di altissimo livello. Sarà un giovedì di grande tensione ed emozione.

Le favorite

Il lotto delle favorite, o comunque delle protagoniste, è ricco. Si parte dalla solita Svizzera che schiera Rast, Holdener, Gut Behrami e Gisin, tutte e quattro da medaglia. Attenzione poi alle austriache, con un quartetto di tutto rispetto composto da Brunner, Liensberger, Scheib e Truppe. In casa Usa non c’è Shiffrin, farà solo lo slalom, ma Hurt, Moltzan, O’Brien e Hensien possono dire la loro. Per quanto riguarda le nazioni nordiche, la Svezia punta decisamente su Sara Hector, la Norvegia sulle temibili Stjernesund, Holtmann e Lie. Infine, il baby fenomeno Zrinka Ljutic, pronta a regalare alla Croazia una gioia. Outsider di lusso Colturi per l’Albania, Robinson per la Nuova Zelanda e Grenier per il Canada.

Poi c'è ’Italia. Le possibilità azzurre sono importanti, da medaglia., C’è ovviamente Federica Brignone, che in stagione in Coppa del mondo o ha vinto o è uscita (due successi e tre zeri), ma qui a Saalbach è arrivata in forma e punta senza mezzi termini all’oro. Marta Bassino è invece una incognita, perché da qualche tempo a questa parte fatica a ottenere risultati di rilievo, ma chissà che ai mondiali non possa ritrovare la magia. Sofia Goggia è la terza opzione e con tanta voglia di riscatto dopo la discesa. Il poker è poi completato da Lara Della Mea, carica dopo l’oro nel parallelo misto.

I pettorali di partenza

1 Thea Louise Stjernesund 2 Sara Hector 3 Zrinka Ljutic 4 Federica Brignone 5 Alice Robinson 6 Lara Gut Behrami 7 Paula Moltzan 8 Sofia Goggia 9 Julia Scheib 10 Nina O Brien 11 Lara Colturi 12 Camille Rast 13 Marta Bassino 14 A J Hurt 15 Grenier

Dove vederlo in tv

Il gigante femminile valevole per i mondiali femminili si disputa giovedì 13 febbraio con prima manche alle 9.45 e seconda manche alle 13.15. Diretta in chiaro su Rai Due, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Davide Labate, e in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri, e in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus.