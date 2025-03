Elly Fanchini Day, la seconda edizione: sport e solidarietà in pista

Ponte di Legno – Tonale, 4 marzo – Manca davvero pochissimo all’inizio della seconda edizione dell’Elly Fanchini Day, in programma domenica 30 marzo sulle nevi di Ponte di Legno – Tonale (Brescia). Il torneo sciistico dedicato alla memoria di Elena Fanchini, campionessa scomparsa prematuramente dopo una lotta di cinque anni contro un tumore, riparte con una nuova edizione dopo il grande successo riscosso durante la prima edizione dello scorso anno alla quale avevano partecipato oltre 500 persone tra concorrenti e supporter. L’evento organizzato da Nadia e Sabrina Fanchini, sorelle di Elena, insieme al gruppo delle DH Lions, si comporrà di una gara non competitiva di slalom gigante, in cui i vari appassionati potranno vivere un’esperienza di sport a trecentosessanta gradi affiancando nella discesa le varie atlete di Coppa del Mondo di oggi e di ieri. La partecipazione è aperta a tutti gli sciatori, dai più piccoli che stanno muovendo i primi passi nel mondo dello sci ai più esperti del settore, ma anche a tutti coloro che vorranno anche solo sostenere i propri beniamini, amici o parenti durante la discesa ai quali sarà offerta l’esperienza unica di potersi godere la magica esperienza del ‘parterre’ tra musica, autografi, foto ma soprattutto tanto divertimento. A tal proposito, sono previsti due pacchetti specifici per chi volesse partecipare alla gara direttamente o soltanto da tifoso, che prevedono il pagamento di una quota di iscrizione pari a 25 euro per la gara, mentre di 12 euro per i soli ‘supporter’. Il ricavato dell’iscrizione verrà devoluto integralmente in beneficenza a favore dell’Airc impegnata già da anni nella ricerca per la lotta e la prevenzione di qualsiasi tipologia di cancro. Sono già aperte le iscrizioni, attraverso le varie modalità descritte integralmente sul sito ufficiale dell’evento. In più tutti coloro che decideranno di partecipare avranno la possibilità di partecipare all’asta di beneficenza per aggiudicarsi i cimeli della Coppa del mondo di sci, con alcuni pezzi unici in arrivo direttamente dall’ultima edizione che si è svolta in quel di Saalbach soltanto qualche settimana fa. Per iscriversi anche a questa splendida iniziativa occorre anche qui registrarsi sulla piattaforma online ‘Charity Stars’ a partire dal giorno precedente rispetto alla gara, ovvero nella giornata di sabato 29 marzo. Al termine della gara, oltre alle varie premiazioni degli sciatori impegnati si svolgerà anche la lotteria con tantissimi premi in palio offerti dai tanti partner e sponsor dell’evento, con la possibilità di portarsi a casa uno splendido regalo in ricordo della giornata sciistica.