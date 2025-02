L’Italia dello sci è di Federica Brignone: manca solo un oro olimpico al medagliere

Saalbach, 16 febbraio 2025 – Sempre e solo Federica Brignone. A 34 anni continua a battere record di longevità e i mondiali di Saalbach 2025 l’hanno vista straordinaria protagonista. Senza di lei sarebbe stato tracollo azzurro dato che due delle tre medaglie conquistate portano la sua firma. Fede ha disputato tre gare e solo nella discesa, su una pista non adatta, non è andata sul podio.

Insomma, Italia terza nel medagliere ma di fatto, nelle gare individuali, tutto è dipeso dalle prestazioni della tigre di La Salle, che sta vivendo una stagione straordinaria non solo per le due medaglie mondiali ma anche per la Coppa del mondo generale che la vede in piena lotta. Se la giocherà nelle ultime tappe e potrebbe bissare quella vinta nel 2020, quando è diventata la prima donna di sempre ad alzare la sfera di cristallo. E nella bacheca ora manca solo una cosa: un oro olimpico.

Brignone superstar: 32 vittorie e 77 podi

Non c’era bisogno dell’oro di Saalbach in gigante per decretare Federica Brignone la sciatrice più vincente della storia d’Italia. Le 32 vittorie totali e i 77 podi di Coppa del mondo spiegano bene che fortuna abbiamo avuto nell’avere davanti un talento del genere. Nel suo amato gigante Fede ci ha messo 14 vittorie in carriera con 38 podi complessivi e in Austria ha confermato, ancora una volta, di essere la migliore al mondo. Quando sente la neve sotto i piedi è inarrestabile e così è stato. Ma i numeri di Fede non si fermano qui. Innanzitutto, lo sci alpino è tornato in auge anche negli ascolti televisivi, generando consenso e nuovi appassionati.

I dati Auditel parlano di 1.3 milioni di telespettatori per l’impresa di giovedì a Saalbach, con uno share del 10.38%, cioè un televisore su dieci era sintonizzato su Rai Due per assistere all’oro della tigre. E chissà che tra quei spettatori non ci siano state delle Brignone del futuro. Poi, i numeri ai mondiali. Brignone è a cinque medaglie in carriera, due ori (gigante di Saalbach 2025 e combinata a Meribel 2023), e tre argenti (super g a Saalbach 2025, gigante a Meribel 2023 e gigante a Garmisch 2011).

Milano-Cortina 2026

Ecco, qui c’è il dato di longevità: sono passati 14 anni tra la prima e l’ultima medaglia mondiale di Fede e solo Lara Gut Behrami ha fatto meglio con 16 anni distanza. Chissà se Fede ci sarà anche nel 2027. Di sicuro, ci sarà a Milano-Cortina 2026 ed è lì che il mirino è puntato. In carriera, infatti, Brignone non ha mai vinto un oro olimpico e quattro anni dopo Pechino (argento in gigante) ci riproverà. Si correrà in casa, una occasione unica. Nella sua bacheca ci sono anche due bronzi, uno a Pechino in combinata e uno a PyeongChang 2018 in gigante. Insomma, si può chiudere un cerchio tra un anno, quando Fede avrà 35 anni ma di corpo è mente è come se ne avesse dieci di meno… Leggi anche - Mondiali sci, Meillard oro in slalom. Sprofondo azzurro