Federica Brignone cade nel gigante ai campionati assoluti, portata via in elicottero

Trento, 3 aprile 2025 – Paura per Federica Brignone. La campionessa del mondo di slalom gigante e vincitrice della Coppa del mondo generale è caduta dopo aver inforcato con il braccio una porta nella seconda manche del gigante dei Campionati italiani assoluti. La sciatrice è stata portata via in elicottero nel vicino ospedale Santa Chiara di Trento insieme al fratello e allenatore Davide. Per raggiungere il velivolo, la 34enne valdostana è stata caricata su un toboga perché non in grado di camminare da sola, troppo forte il dolore. Dalle prime informazioni si teme un problema al ginocchio o alla tibia.

L'azzurra aveva chiuso al comando la prima manche, tallonata da Ilaria Ghisalberti che poi ha vinto la gara in 2'1774 conquistando così il primo titolo italiano assoluto della sua carriera. Per la cronaca, seconda a 61 centesimi si è piazzata Lara Della Mea dell'Esercito, terza a 1"73 Asja Zenere (Carabinieri). Quarta Carole Agnelli (Fiamme Oro) a 214, quinta Laura Steinmair (Esercito) a 231.