Franzoni, colpo di coda. È argento in discesa

Giovanni Franzoni centra subito il podio nella discesa maschile dei Campionati Italiani che si sono aperti sulla pista “La VolatA“ di Passo San Pellegrino (Tn). Il 24enne bresciano di Manerba del Garda, tesserato per le Fiamme Gialle, si è piazzato al secondo posto finale, stretto nella morsa formata dai grandi “vecchi“ della velocità azzurra, con Cristof Innerhofer vincitore in 1’18“19 e Dominik Paris terzo, staccato di 20 centesimi dal vincitore. Franzoni, invece, ha chiuso con un ritardo di appena 14 centesimi, centrando il primo piazzamento fra i migliori nella specialità a livello di gare tricolori, dopo la vittoria in combinata nel 2021, i secondi posti in gigante nel 2020, 2022 e 2023 e il terzo posto in supergigante nel 2024. La stagione del pieno rientro sul circuito dopo il terribile incidente nel supergigante di Wengen del gennaio 2023 (lesione complessa a due flessori della coscia destra) che rischiò di tarparne le ali sta per chiudersi con un rilancio in pieno stile, che lo ha visto arrivare a ridosso del primo gruppo di merito in supergigante (attualmente in classifica è sedicesimo) grazie al quarto posto di Beaver Creek e ad altre due presenze nella top ten.

Il bresciano è riuscito ad entare nei migliori dieci sia a Kitzbuehel che a Sun Valley, dove si sono svolte le finali di Coppa del Mondo. L’obiettivo per l’anno che porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è diventare ancora più performante nella velocità, senza trascurare il gigante, disciplina nella quale ottenne i primi risultati durante la carriera giovanile. "Spero di continuare a crescere come ho fatto nel corso dell’ultimo anno - spiega Franzoni guardando alla stagione che verrà -, c’è ancora tanta strada da compiere e tanti miglioramenti da ottenere prima di arrivare veramente a competere con i più forti del circo bianco".