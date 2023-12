"Fratelli Tabanelli a un passo dal cielo: terza Flora, quarto Miro"

Salto nella storia dei fratelli che volevano volare. Flora e Miro Tabanelli (nella foto) a un passo dal cielo di Pechino. Coppa del Mondo di ’big air’, lo sci freestyle dalla altissima spettacolarità: lei (16 anni) arriva terza, lui (18) quarto, davvero a un nulla dal successo. Favolosa Flora, la prestazione di ieri ha regalato all’Italia un podio che in questa disciplina mancava da quattro anni. Entrambi hanno lo sci nel sangue: nati a Ozzano dell’Emilia (nel Bolognese) sono figli dei gestori del rifugio del Lago Scaffaiolo e sono cresciuti dal punto di vista sportivo in val di Fassa, dove ogni giorno è pane e neve. Da lì alla passione per i salti e le evoluzioni con gli scarponi ai piedi è un attimo. Oggi i due ragazzi spiccano salti impressionanti, prendendo la ricnorsa da una rampa alta quaranta metri.

Quattro anni dall’ultimo podio dicevamo. L’ultima top-3 era arrivata grazie a Silvia Bertagna, sempre sulle nevi di Pechino nel 2019, ieri l’atleta emiliana ha fatto segnare il terzo miglior punteggio nella finale vinta dalla svizzera Mathilde Gremaud con 175,50 punti davanti all’inglese Kirsty Muir (167,25).

Soddisfazioni anche per il fratello Miro, che comunque ha portato a casa il suo miglior risultato nel circuito di Coppa del Mondo. Solo 25 centesimi di punto hanno impedito alla famiglia Tabanelli di celebrare una giornata magica. Per un attimo è sembrato che il fratello maggiore di flora potesse piazzarsi nella top-3, ma è invece scivolato in quarta piazza nel corso della terza run con un totale di 179,50 punti. Il vincitore, in campo maschile, è stato Alexander Hall con 182 punti ed un margine di soli 0,25 lunghezze sul canadese Edouard Therriault (181,75). Terzo lo svizzero Andri Ragettli con 179,75, qppunto uno 0,25 in più di Miro.

Insomma, un’ottima trasferta per entrambi, con Flora che già tra fine agosto e inizio settembre 2023 aveva dimostrato di essere in grande forma. L’azzurra si è aggiudicata titolo iridato juniores nella specialità oltre all’argento nello SlopeStyle ai Campionati Mondiali giovanili di Cardrona (Nuova Zelanda). Ottime basi per il salto fra i grandi, che ora è sempre più una realtà.

Gabriele Tassi