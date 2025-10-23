Frattura del piatto tibiale in allenamento e operazione. Operata in serata, stop di 4-6 mesi. Incubo azzurro: crack Bassino, niente giochi

La stagione azzurra del circo bianco si gela ancora prima di cominciare. Il volo, il dolore, e poi l’operazione in vista che si conclude con 4-6 mesi di stop e niente GIochi per Marta Bassino: gli allenamenti in preparazione di Soelden (sabato l’inaugurazione della Coppa del Mondo con il gigante donne e domenica quello maschile), hanno visto la caduta di Marta Bassino, vittima di una frattura al piatto tibiale. La sciatrice piemontese, come ha ricostruito la Fisi, è incappata in una scivolata nel corso dell’allenamento della squadra femminile che si sta svolgendo in Val Senales (Bolzano), scenario preoccupante in chiave Giochi. La ventinovenne Bassino, del Centro Sportivo Esercito, era "impegnata nel secondo giro della mattinata – spiega la nota della federazione – e, mentre stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, è scivolata". Si allunga in modo preoccupante la lista dell’infermeria in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Non solo il grave infortunio che ha colpito Federica Brignone e ancora impedisce alla ‘tigre’ di mettere gli sci. Anche la slalomista Marta Rossetti, una settimana fa è caduta riportando la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco mediale del ginocchio destro.

Marta Bassino poteva essere fra le protagoniste della stagione della velocità, anche dopo il cambio di materiali effettuato quest’estate. La piemontese ieri, dopo la caduta, è stata immediatamente assistita dalla Commissione Medica FISI, si è recata all’ospedale di Merano, dove è stata sottoposta ad una lastra che ha evidenziato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. Marta è stata poi sottoposta a un’ulteriore TAC di controllo per verificare ulteriormente l’entità dell’infortunio. Tac che "non ha dato ulteriori indicazioni – spiega la federazione -, confermata la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra". Poi l’operazione alla clinica ‘La Madonnina’ di Milano.