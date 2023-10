Gigante a Soelden, seconda per 2 centesimi. Oggi gli uomini. Brignone, che beffa

E’ sempre Lara Gut. Nel primo gigante della stagione di Coppa del Mondo sulle nevi tirolesi di Soelden a imporsi è la svizzera che in rimonta batte l’azzurra Federica Brignone per soli due centesimi. Se nella prima manche Fede aveva sciato ‘libera di testa’ portandosi con autorità al comando con ben 50 centesimi di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, nella seconda ha invece sofferto la pressione della grande campionessa elvetica, quarta a metà gara. L’azzurra al cancelletto aveva comunque un consistente vantaggio di ben 73 secondi su Lara, ma ha sbagliato lungo muro, chiudendo con il tempo di 2.18.96, comunque sufficiente a precedere un’altra forte rivale, la slovacca Petra Vlhova, terza in 2.19.08. Delusione e rabbia per Brignone - che vincendo sarebbe tornata a pari merito con Sofia Goggia come azzurre più vincenti di sempre, e gioia per Gut, che ha raggiunto quota 38. Ha ben figurato sul ghiacciaio del Rettenbach Marta Bassino, buona quinta in 2.20.13 e davanti persino ad una Mikaela Shiffrin sotto tono. Per l’Italia buona gara, anche se soprattutto di allenamento per le discipline veloci, pure per Goggia. Dopo un errore sul lungo muro che l’ha penalizzata nella seconda manche, Sofia ha chiuso 16esima in 2.21.88. Nella prima - incredibilmente stoppata dalla presenza in pista di un addetto alle porte con tanto di pala in mano - Sofia ha dovuto mettersi gli sci in spalla e risalire sino alla partenza per rifare la sua prova.

Oggi a Soelden (ore 10 e ore 13, diretta RaiSport ed Eurosport) tocca al gigante uomini con l’atteso svizzero Marco Odermatt, vincitore dell’ultima Coppa del mondo. L’Italia punta soprattutto su Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite ma senza farsi troppe illusioni. Le ragazze torneranno a gareggiare invece tra due settimane in Finlandia, a Levi, dove sono previsti due slalom tra i pali stretti.