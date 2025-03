Gigante di Hafjell, festeggia la Svizzera: a Meillard la gara, a Odermatt le Coppe

Hafjell (Norvegia), 15 marzo 2025 - Lo slalom gigante di Hafjell fa felice la Svizzera, che mette a segno una tripletta aperta da Loic Meillard e dal suo 2:18.20, peggiorato di 14 e 23 centesimi rispettivamente da Marco Odermatt e Thomas Tumler. La festa elvetica si fa ancora più massiccia allorché il fuoriclasse Odermatt mette le mani sulla Coppa del Mondo generale e su quella di specialità: per la verità, soprattutto per la prima, mancava giusto il sigillo della matematica, assicurato dalla giornata infelice di Henrik Kristoffersen, solo 16esimo. Mastica amaro la Norvegia, ma lo fa anche l'Italia, che vede in Luca De Aliprandini, 19esimo, il migliore, nonché unico, rappresentante: niente da fare per Alex Vinatzer e Filippo Della Vite, entrambi fuori causa.

Prima manche

La prima manche si chiude con un podio provvisorio tutto svizzero: comanda Loic Meillard con un tempo di 1:09.40, seguito da Thomas Tumler e Marco Odermatt, attardati rispettivamente di 8 e 30 centesimi, mentre Henrik Kristoffersen (Norvegia), in lotta per la coppa di specialità, chiude solo 15esimo. Il migliore tra gli italiani è Luca De Aliprandini, 13esimo: seguono Filippo Della Vite (24esimo) e Alex Vinatzer (30esimo), mentre Giovanni Franzoni (37esimo), Giovanni Borsotti (42esimo) e Tobias Kastlunger (46esimo) restano fuori dai giochi.

Seconda manche

Alex Vinatzer parte bene, guadagnando subito 17 centesimi su Zan Kranjec (Slovenia), ma sbaglia poi due volte: nel secondo settore si salva ma perde un'eternità, mentre nel quarto addirittura va fuori. La prima piazza provvisoria fatica a trovare un padrone fisso, che non è neanche Filippo Della Vite, che esce subito di scena. Anton Grammel (Germania) vola in testa con un tempo di 2:19.89, crono abbassato appena di 1 centesimo da Sam Maes (Belgio). Henrik Kristoffersen (Norvegia), in lotta per la coppa di specialità, perde tanto e chiude solo momentaneamente settimo, rischiando di compromettere l'intera stagione: Luca De Aliprandini accumula un ritardo di 43 centesimi che vale il decimo posto provvisorio. Il nuovo leader diventa Filip Zubcic (Croazia), con un tempo di 2:19.81, abbassato di 11 centesimi da River Radamus (Stati Uniti). Davanti va poi Alexander Steen Olsen (Norvegia), che scende in 2:19.89, scalzato per 13 centesimi da Lucas Pinheiro Braathen (Brasile). Marco Odermatt (Svizzera) va subito un po' lungo ma ciò non gli impedisce di andare al comando con un tempo di 2:18.34: Thomas Tumler (Svizzera) fa peggio di 9 centesimi, mentre Loic Meillard (Svizzera) fa meglio di 14 centesimi, vincendo la gara.

Classifica slalom gigante di Hafjell

1) Loic Meillard (SUI) in 2:18.20 2) Marco Odermatt (SUI) +0.14 3) Thomas Tumler (SUI) +0.23 4) Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0.56 5) Alexander Steen Olsen (NOR) +0.69 6) Stefan Brennsteiner (AUT) +0.82 7) River Radamus (USA) +1.50 8) Filip Zubcic (CRO) +1.61 9) Sam Maes (BEL) +1.68 10) Anton Grammel (GER) +1.69

Classifica Coppa del Mondo di specialità

1) Marco Odermatt (SUI) 500 2) Henrik Kristoffersen (NOR) 394 3) Alexander Steen Olsen (NOR) 346 4) Loic Meillard (SUI) 334 5) Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 291

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 1596 2) Henrik Kristoffersen (NOR) 961 3) Loic Meillard (SUI) 831 4) Franjo Von Allmen (SUI) 776 5) Timon Haugan (NOR) 639