Sci, gigante maschile a Solden: favoriti e orari tv

Solden, 25 ottobre 2025 – Julia Scheib ha timbrato il cartellino nello slalom gigante femminile che ha aperto la stagione sulla neve, fuori Sofia Goggia, e ora il weekend di Solden vivrà anche l’opening maschile, sempre sul Rettenbach e sempre tra le porte larghe. Se in campo femminile i pronostici sono molto aperti per la sfera di cristallo (Shiffrin e Gut le favorite senza Brignone), in campo maschile potrebbe esserci ancora un netto dominio di Marco Odermatt, il cannibale dello sci da qualche anno a questa parte. Nell’anno olimpico, con Schwarz rientrato ma non ancora al top, e Kilde che punterà sui cinque cerchi, lo svizzero dovrebbe ancora farla da padrone, con il solito veterano Henrik Kristoffersen a provare a impensierirlo. In casa Italia, invece, il nuovo tecnico Mauro Pini proverà a risollevare un settore che non vince in gigante da tredici lunghi anni. Serve una svolta.

I favoriti di Solden

Sono sette gli sciatori nel primo sotto gruppo di merito e quindi i maggiori accreditati alla vittoria. C’è ovviamente il leader delle classifiche mondiali Marco Odermatt, favorito numero uno di una squadra elvetica ricca di talento con Loic Meillard e Thomas Tumler come seconda e terza freccia dell’arco. Il principale rivale di Odermatt è sicuramente Henrik Kristoffersen, il senatore ormai del circus, ma attenzione anche allo sloveno Zan Kranjec e al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Per i padroni di casa, invece, chance con Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz e Patrick Feurstein. Outsider Timon Haugam, Filip Zubcic e River Radamus e Raphael Haaser. La valanga azzurra può sperare con Luca De Aliprandini che avrà un pettorale nei primi quindici, mentre devono risalire Alex Vinatzer, oggi numero 22 delle classifiche, e Filippo Della Vite, numero 25. A completare la squadra italiana Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger.

I pettorali di partenza

1 Stefan Brennsteiner

2 Zan Kranjec

3 Marco Odermatt

4 Lucas Pinheiro Braathen

5 Thomas Tumler

6 Henrik Kristoffersen

7 Loic Meillard

8 Marco Schwarz

9 Atle Lie McGrath

10 Filip Zubcic

11 Luca De Aliprandini

12 River Radamus

13 Thibaut Favrot

14 Timon Haugan

15 Raphael Haaser I pettorali degli altri italiani: 22 Alex Vinatzer, 25 Filippo Della Vite, 29 Giovanni Borsotti, 42 Giovanni Franzoni, 63 Tobias Kastlungers

Dove vederlo in tv

Il gigante maschile di Solden si disputa domenica 26 ottobre con prima manche alle 10 e seconda manche alle 13. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni.