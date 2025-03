Giulia Compagnoni chiude in bellezza i Mondiali. Bronzo nella staffetta con Ilaria Veronese

Arriva all’ultima occasione possibile una medaglia lombarda ai Mondiali di sci alpinismo che hanno chiuso i battenti a Morgins (Svizzera). Il merito è della 28enne valtellinese di Valfurva Giulia Compagnoni, capace di conquistare la medaglia di bronzo nel team relay in coppia con la piemontese Ilaria Veronese. Le azzurre hanno terminato a 5’14“8 da Celia Perillat-Pessey e Mollaret Gachet, dominatrici di giornata con il tempo di 2h20’46“8. Le francesi hanno imposto il loro ritmo sin dalle battute iniziali, prendendo un vantaggio sempre più ampio. Alle loro spalle hanno cercato di resistere la veneta Alba De Silvestro e la trentina Lisa Moreschini, argento a 1’17“8, mentre Compagnoni-Veronese hanno controllato il ritorno delle altre transalpine Bonnel-Bonnel, quarte, e delle elvetiche Deseyn-Ulrich, quinte.

Niente medaglie, invece, nella gara maschile per il sondriese Michele Boscacci. Schierato con Davide Magnini, non è andato oltre il settimo posto. Sul gradino più alto sono saliti i francesi Xavier Gachet-William Bon Mardion in 2h12’33“4, gli svizzeri Bonnet-Gay (+51“3) e gli altri transalpini Equy-Jacquemod (+1’00“3).

Silvio De Sanctis