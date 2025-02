Goggia e Curtoni cariche per il SuperG: “Pista bella e unica”

Saalbach, 5 febbraio 2025 – L’Italia si è presa un incredibile oro nella prima gara dei mondiali di sci e con il SuperG femminile c’è la volontà di proseguire il trend. Iniziare bene un mondiale è sempre importante e può essere trascinante per tutti gli altri impegni e già giovedì c’è una delle gare più attese, perché l’Italia schiera la miglior formazione al mondo, peraltro con un posto in più. A difendere il titolo sarà Marta Bassino, oro in SuperG a Courchevel nel 2023, ma con lei altre quattro carte di altissimi livello con Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano. Insomma, si punta al bersaglio grosso.

Goggia e Curtoni apprezzano la pista

Spesso chi parte bene prosegue bene. In un mondiale funziona così, la positività trascina e coinvolge. Vinatzer, Della Vite, Della Mea e Collomb hanno compiuto una impresa e in super gigante c’è voglia di far proseguire la tendenza. Anche perché la squadra è ricca di talento. Gli ultimi giorni sono stati dedicati alle prove della discesa femminile, che si disputa sabato, ma già giovedì c’è il super g che assegna le medaglie e le sensazioni sulla pista sono buone. Goggia e Curtoni, che hanno toccato con mano la neve di Saalbach sulla discesa, si sentono pronte per una gara che forse diventerà un gigantone, cioè una mezza via tra il gigante e il super g. In ogni caso, c’è ottimismo nella nazionale: “Il mondiale è partito con il piede giusto e anche in super g sarà una gara tirata – le impressioni di Goggia ai canali Fisi – Prevedo un gigantone su una pista larga e sarà una gara molto tecnica. La cosa importante è capire la neve perché se si incide troppo si perde tempo. Sarà tutto molto interessante”.

Non solo Goggia, perché Brignone in stagione sta andando fortissimo nelle discipline veloci e Bassino appare in timida risalita dopo un inizio difficile. Poi c’è Laura Pirovano, a caccia del suo primo podio della carriera, sfiorato più volte, e attenzione a Elena Curtoni, oro mondiale juniores nel 2011 e vicina alla coppa di specialità due anni fa. La trentaquattrenne di Morbegno è però reduce da un lungo infortunio anche se le prime gare di Coppa del mondo l’hanno rivista su buoni livelli. E’ carica e ci proverà, avendo testato la neve nella seconda prova di discesa: “La pista è molto bella, divertente, mi piace. Per me era la prima volta e dovevo prendere confidenza con i dossi. In superG posso fare bene e puntare in alto: la testa è già lì”, la carica di Curtoni. Appuntamento alle ore 11.30 a Saalbach con doppia diretta tv Rai Due ed Eurosport.