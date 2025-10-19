Goggia: "Io la più attesa ai Giochi? Ora sì"

Sofia Goggia approccia la stagione olimpica con la tranquillità di chi in estate ha potuto lavorare al meglio e senza dover "badare" a nessun infortunio ma anche con la determinazione della fuoriclasse. La Sofi sentita ieri al Media Day della FISI, tenutosi a Rho Fiera e iniziato con il ricordo di Matteo Franzoso (discesista scomparso in un incidente durante un allenamento in Cile nel settembre 2025) ma anche di Matilde Lorenzi (morta anche lei in allenamento quasi un anno fa), è apparsa serena e ben focalizzata sull’obiettivo: le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sa di avere gli occhi puntati addosso, ma è più matura, sa gestire la pressione, sa tenerla lontano.

Sofia, sente di essere l’atleta più attesa della squadra azzurra di sci alpino?

"No, ma adesso che mi ci fate pensare… probabilmente sì. Ci fosse stata Federica (la Brignone presente al Media Day e che sta recuperando dal grave infortunio patito alla fine della scorsa stagione tanto che non è ancora riuscita a mettere gli sci ndr) l’avremmo divisa in due. Auguro a Federica di farcela… si è affidata a gente ottima, sta facendo il suo percorso per poter rientrare".

La pressione di un’Olimpiade in casa sarà alle stelle. Comincia a sentirla?

"Io non mi focalizzo mai sulla pressione. E come dice Velasco aver la pressione è un privilegio, perché se ce l’hai vuol dire poter fare grandissime cose. Io mi concentro più sulla bellezza di poter viver il mio sogno su una pista e in una località che amo, all’interno del mio Paese e per il mio Paese".

Ma perché Cortina è particolare e speciale?

"C’è un’immagine di Cortina che è indelebile nella mia testa e che nessun risultato potrà mai scalfire. È la seggiovia a tre posti che dal Duca D’Aosta fino alla partenza. Quando la prendiamo d’Inverno, col sole che sta sorgendo e che illumina le Tofane… con una pista preparata alla perfezione è letteralmente pura poesia".

Sofia di vittorie e medaglie olimpiche se ne intende. Oro in discesa a Pyeongchang 2018 e argento a Pechino nel 2022. Qual è segreto per presentarsi al cancelletto di partenza di una gara olimpica nel migliore dei modi?

"Io penso che il segreto per arrivare in forma a febbraio ce l’ha insegnato l’anno scorso Federica ed è quello di rimanere focalizzati gara dopo gara in Coppa del Mondo. Bisogna mettere in pista sempre il 100 per cento. L’importante è essere concentrati su quel che si deve fare ogni giorno, senza far correre la testa troppo avanti… verso un evento che arriverà solo a febbraio".

La Shiffrin non farà la discesa, la Brignone è out, almeno all’inizio… Sente di avere delle chance per la generale di Coppa del Mondo?

"I conti, come sempre, si fanno alla fine. Io ho lavorato tanto anche in gigante, rispetto a delle gigantiste pure c’è ancora da fare, io devo dividermi in tre discipline. Ma vi assicuro che la dedizione con cui ho lavorato in tutte e tre le discipline è stata la medesima, quindi una gara di gigante vale come una delle altre due".

Il prossimo weekend c’è Soelden, il vernissage della Coppa del Mondo col suo gigante…

"Soelden è una gara a sé stante, un gigante particolare, è una lotta su quel muro. Qualsiasi risultato arrivi non scalfirà di certo la consapevolezza del gran lavoro effettuato in estate. Se va bene, ovvio, è meglio ma se non dovesse andar bene, andrei avanti focalizzandomi sul resto della stagione".

Se dovesse vincere una medaglia potrebbe pensare al ritiro?

"No, non è successo nel 2018 e non succederà dopo Cortina, vado avanti almeno fino ai Mondiali di Crans Montana del 2027. Poi valuteremo…".