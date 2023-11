Sci, Goggia alla Tomba. Viene fermata e riparte: “Subito show”

Solden, 28 ottobre 2023 - L’Italia si presenta bene al via della Coppa del mondo di sci alpino. Il secondo posto di Federica Brignone, con un pizzico di rammarico, sancisce il primo podio stagionale, ma nel complesso la nazionale si è comportata bene con il quinto posto di Marta Bassino e il sedicesimo di Sofia Goggia. La bergamasca è stata comunque la protagonista della giornata. Scesa con il 32 è stata fermata a causa della presenza di un addetto sulla pista, così ha dovuto ripetere la prima manche strappando una incredibile qualificazione alla seconda. In pieno stile Tomba.

Goggia: “Ho pensato subito ad Alberto”

Subito spettacolo per Goggia sul Rettenbach. La bergamasca ha dovuto ripetere la prima manche perché c’era un addetto sulla pista, così invece che col pettorale 32 è dovuta scendere alla fine con per quarantaquattresima strappando comunque la qualificazione con il diciannovesimo tempo. Praticamente un po’ alla Alberto Tomba quando in uno slalom a Stenham sentì uno stop, si fermò e risalì a scaletta prima di scendere di nuovo: “Subito cinema alla prima gara. Mi è venuto in mente Tomba quando in una gara si fermò e salì a scaletta - le parole di Goggia che poi ha commentato il sedicesimo posto finale - La gara? Penso di essere partita con una base più solida nel gigante. Mi sono un po’ persa nella parte centrale del muro: con tre decimi in meno la gara avrebbe avuto un sapore diverso”.

Brignone: “Due centesimi bruciano, ma sono contenta”

Un pizzico di rammarico per Federica Brignone che invece era in testa nella prima manche ma alla fine ha chiuso seconda a due centesimi dalla vincitrice Lara Gut Behrami. Un po’ di delusione, come è normale che sia, ma anche la consapevolezza di essere ancora al vertice: “Due centesimi è chiaro che bruciano. Quello che mi fa più arrabbiare è la mia performance, non ho sciato come avrei potuto - l’analisi di Federica - Ma questo è lo sport e bisogna accettarlo. Sono contentissima di come ho iniziato la stagione, mentre lo scorso anno facevo molta fatica”. Classe 1989, Brignone continua ad avere un livello molto alto di performance nonostante il passare degli anni. “Gallina vecchia fa buon brodo”, ce lo siamo dette io e Lara sul podio e ci siamo fatte una risate - ancora Brignone - Io mi auguro che arrivino giovani forti, certo che la nostra generazione è davvero molto competitiva e stiamo sciando forte da tanti anni”. Ora si va a Cervinia per lo Speed Opening, appuntamento sicuramente più adatto a Goggia che Brignone: “La discesa per me non ha il significato del podio, ma mi sono preparata bene e Cervinia sarà una gara nuova per tutte e quindi potrebbero esserci opportunità interessanti. Io vado perché ci credo e vedremo i risultati”.