I funerali di Franzoso a Sestriere. Matteo, dolore e rabbia

Una folla di amici, poi i compagni di Nazionale, il ministro dello Sport Andrea Abodi e quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il n.1 della Fisi Flavio Roda e il comandante generale della Finanza, generale Andrea De Gennaro. Tutti stretti attorno alla famiglia di Matteo Franzoso, i cui funerali sono stati celebrati ieri a Sestriere. Dolore e rabbia per la morte dell’atleta 25enne, avvenuta per un’uscita di pista in Cile. "Continua a sciare amore mio, ti aspettano in Paradiso", ha detto la madre Olga. C’erano anche i genitori di Matilde Lorenzi, discesista 19enne che nel 2024 ha perso la vita sempre in allenamento in Alto Adige. "Sulla sicurezza stiamo lavorando tanto, abbiamo bisogno di tutti", ha detto Adolfo, il padre di Matilde. "Quello che mi amareggia di più è che il sacrificio di Matilde non sia servito", ha dichiarato Elena, la madre. Commosso Matteo Marsaglia, ex azzurro: "Avremmo dovuto puntare i piedi un po’ prima, ora nelle federazioni ci sono le persone giuste per farlo".