I Mondiali a Schilpario. Vichinghi sprint, Italia a secco. Oggi scendono in pista gli junior

La bandiera della Svezia sventola a Schilpario: Märta Rosemberg e Anton Grahn vincono la gara sprint iridata in tecnica classica della categoria Under 23. Al femminile la favorita di giornata non ha deluso le aspettative: Märta Rosenberg ha imposto il suo ritmo imprendibile fin dalla qualifica, dove ha stampato il miglior tempo di giornata, e via via nelle batterie dove ha sempre vinto con margine. In finale Rosenberg ha preceduto una brillante Gina Del Rio (Andorra), campionessa uscente della categoria Junior al primo anno da Under23, e la connazionale Elin Henriksson. Splende per l’Italia il 6° posto di Nadine Laurent. Settima piazza per Iris De Martin Pinter. Anche la prova al maschile parla la lingua vichinga degli swerige con Anton Grahn davanti al compagno di squadra Maans Skoglund e al norvegese Jørgen Schjølberg. Male gli italiani, col 21° posto di Aksel Artusi come miglior risultato. Oggi spazio agli junior con la prova femminile e maschile della 20 chilometri.

F.D’E.