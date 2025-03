I Mondiali in Svizzera. Azzurri senza... sprint. Murada e Mascherona fuori nelle semifinali

Continua a restare avaro di soddisfazioni per l’Italia il Mondiale seniores anche dopo le gare sprint di Morgins, in Svizzera. I titoli sono andati alla svizzera Marianne Fatton e all’iberico Oriol Cardona Coll, lasciando a mani vuote gli azzurri, proprio in una delle due specialità (l’altra è la staffetta mista) che assegnerà le medaglie olimpiche a Milano Cortina 2026. La finale femminile ha visto Fatton imporsi a sorpresa sulla favorita, la francese Emily Harrop, facendo la differenza nel tratto a piedi, con la spagnola Ana Alonso Rodriguez medaglia di bronzo. Protagoniste fino alle semifinali Giulia Murada e Katia Mascherona: le due valtellinesi hanno superato agevolmente la fase di qualificazione, poi hanno passato indenni anche le batterie dei quarti, ma non sono riuscite a spingersi oltre. In campo maschile Cardona Coll ha messo a segno una doppietta dopo il titolo raggiunto nella staffetta mista, precedendo il francese Thibault Anselmet e lo svizzero Jon Kistler. L’avventura dei migliori azzurri è finita sin dai quarti di finale, con gli altri valtellinesi Nicolò Canclini e Rocco Baldini eliminati rispettivamente nella prima e seconda batteria. Oggi la rassegna iridata prosegue con le prove individuali, domani chiusura con le staffette.

Silvio De Sanctis