Il discesista caduto in allenamento in Cile avrebbe compiuto oggi 26 anni. La Fisi: "Un dramma come per Matilde Lorenzi». Franzoso muore dopo due giorni di coma

’Zero stress’ scriveva sui social Matteo Franzoso sotto ogni foto con gli sci ai piedi. Come una firma di chi allo sci ha dedicato la vita: oggi sarebbe stato il suo compleanno, 26 anni da favola allenandosi tra le nevi del Cile. E invece il discesista azzurro genovese non è sopravvissuto alla caduta di sabato. Uno schianto drammatico in allenamento, poi il coma farmacologico in una clinica di Santiago a 50 chilometri dagli allenamenti azzurri a La Parva. A comunicarlo i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica Fisi e il Presidente federale Roda. Che così lo piange: "E’ una tragedia per la famiglia e per il nostro sport che ci riporta allo stato d’animo di poco meno di un anno fa, quando scomparve Matilde Lorenzi. E’ necessario fare tutto il possibile perché non si ripetano episodi del genere. In questo momento triste e doloroso voglio dire a tutti gli atleti e tecnici che la Federazione è al loro fianco e troveranno tutto il supporto necessario". La famiglia aveva preso un volo dall’Italia per raggiungere il ragazzo, che ieri si è spento dopo due giorni di coma. "E’ arrivato il momento di fermarsi – ha commentato in un post Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde e compagna di allenamenti di Franzoso –. Le parole ’fatalità e disgrazia’ non sono presenti nel vocabolario di un atleta professionista. Non si può partire per andare a sciare e non tornare più a casa. Ciao Matte, salutami tanto la mia Mati". Il giovane sciatore, il terzo morto in meno di un anno dopo Lorenzi e Marco Degli Uomini è stato ricordato anche dal ministro per lo Sport, Andrea Abodi: "Abbiamo sperato e pregato perché ce la facesse, purtroppo se n’è andato per un tragico incidente mentre praticava il suo amato sport. Di fronte a tanto dolore non servono altre parole. Pensiamo solo a moltiplicare l’impegno per fare ancora di più per cercare di evitare queste tragedie".