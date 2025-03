Il progetto. Inclusione, ecco la ’Dash to Cortina’

’Dash to Cortina’ ha iniziato il suo viaggio, destinazione Giochi Olimpici, con le Paralimpiadi invernali del 2026.

Organizzato da MYM, società con sede a Bologna guidata da Veronica Yoko Plebani, che ha raccolto 70.000 euro in sette giorni, interamente devoluti a art4sport (fondata dalla campionessa paralimpica Bebe Vio) e Obiettivo 3 (creata da Alex Zanardi), associazioni impegnate a favore dell’inclusione delle persone con disabilità nella società e nel mondo sportivo.

’Dash to Cortina’ è una serie di appuntamenti che nel corso di quest’anno coinvolgeranno corsa, ciclismo e nuoto, con una serie di tappe che iniziano nel weekend del 21-23 marzo a Livigno, con esperienze di Risalita con Sci e pelli, Slalom e Fat-Bike.

In luglio seconda tappa da Monza a Cortina, con nuoto, ciclismo e podismo, infine il 6 marzo dell’anno prossimo una grande pedalata di gruppo da Brescia a Verona, in occasione della cerimonia di inaugurazione delle Paralimpiadi invernali. Per valutare i progetti a cui destinare i fondi ricavati è attiva la piattaforma ufficiale ’Dash to Charity’.