Il programma. Ultimi due giorni tra U23 e staffette

Oggi il menu del Campionato del Mondo

di sci di fondo Junior&Under23 di Bergamo-Schilpario 2025 propone la 10 km individuale in tecnica libera, dedicata alla categoria Under 23: alle 10 scenderanno in pista gli uomini, a mezzogiorno le donne. Mentre domani la giornata sarà dedicata interamente alle staffette miste 4x5 chilometri per le categorie Junior (partenza alle 10) e Under 23 (il via alle 12).