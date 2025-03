Sci in tv: orari del super G di Kvitfjell 2025. Favoriti e pettorali

Bologna, 8 marzo 2025 – Dopo la vittoria di venerdì di Dominik Paris, la squadra elvetica si è ripresa tutto ciò che è suo con una sontuosa tripletta nella discesa bis di Kvitfjell. Trionfo di Franjo Von Allmen, che nella prima libera aveva sprecato con un grave errore in alto, davanti a Marco Odermatt e Stefan Rogentin, mentre l'azzurro della Val d'Ultimo si è dovuto accontentare della sesta piazza a 59 centesimi di ritardo, quasi tutti accumulati tra il secondo e il quinto settore. Nel complesso non male la squadra azzurra con Schieder tredicesimo e Molteni quattordicesimo. Il fine settimana norvegese si chiude con un supergigante, disciplina che vede Odermatt ormai con la coppa di specialità in mano stante l’assenza di Mattia Casse, secondo in classifica, per la frattura del gomito rimediata in prova.

La situazione e i favoriti

Situazione ormai delineata nella coppa di specialità di supergigante a due gare dal termine. Marco Odermatt la solleverà per la terza volta in fila visti i suoi 441 punti, inseguito da Mattia Casse, assente, a 260 e Vincent Kriechmayr terzo a 236. Non c'è storia. Per quanto riguarda i favoriti della gara di domenica, bisogna per forza di cose partire dalla squadra rossocrociata. Marco Odermatt vuole riprendersi una vittoria, battuto da Paris venerdì e Von Allmen sabato, ma Rogentin si sente pronto per uno scalpo importante e anche Alexis Monney non è da meno. Il monopolio elvetico è poi completato da Von Allmen, anche se in super g deve ancora migliorare rispetto alla discesa dove è già il migliore del lotto, e pure da Loic Meillard, specialista del tecnico ma competitivo anche in super g. Per quanto riguarda le altre nazionali, l’Austria punterà su Vincent Kriechmayr, anche se sta faticando su una neve primaverile, la Norvegia avrà Fredrik Moeller e Adrian Smiseth Sejersted come punte, mentre l’Italia si affiderà a Dominik Paris e Giovanni Franzoni. Attenzione a River Radamus per gli Usa e a James Crawford per il Canada.

I pettorali di partenza

1 Ryan Cochran Siegle 2 Jared Goldberg 3 Lukas Feurstein 4 Stefan Eichberger 5 James Crawford 6 Raphael Haaser 7 Stefan Rogentin 8 Vincent Kriechmayr 9 Franjo Von Allmen 10 Dominik Paris 11 Nils Allegre 12 Alexis Monney 13 Fredrik Moeller 14 Marco Odermatt 15 Adrian Smiseth Sejersted 16 Loic Meillard 17 Jeffrey Read 18 Justin Murisier 19 Stefan Babinsky 20 Giovanni Franzoni 21 Miha Hrobat 22 River Radamus 23 Felix Monsen 24 Romed Baumann 25 Bryce Bennett 26 Kyle Negomir 27 Jan Zabystran 28 Lars Roesti 29 Florian Loriot 30 Christof Innerhofer

Dove vederlo in tv

Il super g di Kvitfjell, valevole per la Coppa del mondo maschile di sci alpino, si disputa domenica 9 marzo con orario di partenza alle 10.30. Diretta in chiaro su Rai Due con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Leggi anche - Brignone infinita: vince anche il gigante di Are