Juniores e Under 23 a Schilpario. Mass Start mondiale. È dominio scandinavo

Ai mondiali juniores e under 23 di Schilpario continua il dominio scandinavo, in una giornata avara di emozioni per i colori azzurri. L’eterna sfida fra Svezia e Norvegia sugli sci stretti si è chiusa ieri in perfetta parità, sull’1-1: nella Mass Start da 20 km della categoria Under23 sono stati la svedese Märta Rosenberg e il norvegese Mathias Holbæk a laurearsi campioni e mettersi al collo la medaglia d’oro. Poca gloria per gli azzurri.

In una Val di Scalve dall’atmosfera e dal clima frizzanti, il ritmo della 20 km al femminile è stato da subito alto e dal 2° giro dei cinque previsti sono state la svedese Rosenberg, le norvegesi Mørk e Ingebrigtsen, la canadese Gagnon e la tedesca Hoffman a staccarsi dal resto della compagnia. Nel corso dell’ultimo giro si è decisa la lotta per le medaglie con una scatenata Märta Rosenberg che, non sazia dell’oro conquistato nella Sprint di martedì, ha sferrato un attacco che le ha permesso di guadagnare metri importanti sulle rivali e di mettersi al collo un altro oro. Dietro alla Rosenberg, un’infaticabile Eva Ingebrigtsen ha tentato il tutto per tutto per ricucire sulla svedese ma non le è stato possibile, mentre alle sue spalle reggeva il ritmo elevato Liliane Gagnon. Questo il podio della femminile.

La migliore delle italiane è stata Nadine Laurent, quattordicesima, mentre la livignasca Veronica Silvestri ha centrato la sedicesima piazza, Iris de Martin Pinter ladiciottesima e Maria Gismondi la ventunesima.

La gara maschile ha visto invece il successo del 2003 norvegese Holbæk che ha preceduto il finlandese Anttola e il connazionale Mollestad. Il migliore degli azzurri è uno sfortunato Martino Carollo che si è piazzato decimo pur rompendo entrambi i bastoncini in due momenti della gara e perdendo molto tempo. Undicesimo posto per Davide Ghio, mente Andrea Zorzi si è piazzato al sedicesimo posto e Giacomo Petrini al trentottesimo.

Oggi la prima prova a tecnica libera: la 10 km Individuale a skating per la categoria Junior (partenza gara maschile ore 10 e femminile ore 12.30).