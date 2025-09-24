Kilde pronto al rientro, chiuso il lavoro in Sudamerica: obiettivo Beaver Creek

Bologna, 24 settembre 2025 – Quasi due anni dopo sta per tornare. Aleksander Aamodt Kilde conta i giorni che lo separano dal ritorno in gara. Finalmente, l’asso norvegese ha potuto svolgere senza problemi la preparazione estiva e il brutto infortunio di Wengen 2024 è oggi solo un lontano ricordo. Dopo diverse operazioni, le prime per sistemare le varie fratture, l’ultima per una infezione alla spalla nella fase di recupero, Kilde ha stilato la sua tabella di marcia per il rientro nel massimo circuito. Tutto porta verso dicembre quando il circo bianco sarà in America a Beaver Creek, località che al norvegese porta decisamente bene con quattro vittorie totali.

Quattro settimane di ritiro, ora dritto su Beaver

Marco Odermatt ritrova dunque il suo rivale, almeno nelle gare veloci. Dopo aver saltato interamente la stagione scorsa a causa dell’infortunio a Wengen a gennaio 2024, oggi Aleksander Aamodt Kilde è pronto a tornare in gara. La fase estiva di preparazione è andata molto bene, senza intoppi e con quattro settimane di lavoro in Sudamerica. Trasferta in Cile positiva e ora la preparazione proseguirà fino al blocco di lavoro novembrino a Copper Mountain allo scopo di tornare in gara a inizio dicembre. L’obiettivo è la tappa di Beaver Creek in programma dal 4 al 7 dicembre e tutta dedicata alle prove veloci. Tra l’altro, la località americana piace a Kilde che fece doppietta nel 2021 (super g e discesa) e nel 2022 (sempre super g e discesa). E chissà che Kilde non possa arrivare in forma a Milano-Cortina, lui che non ha mai vinto un oro olimpico e si è fermato a un argento in combinata e a un bronzo in supergigante a Pechino 2022. A 32 anni può essere l'appuntamento della carriera. In Coppa del mondo, invece, sfera di cristallo nel 2020 e 21 vittorie totali e uno in grado di lottare con Odermatt fino a quel brutto infortunio. Infine, una notizia dal biathlon. In Francia dovrà comparire davanti a un giudice Julia Simon, una delle punte della nazionale transalpina. La biathleta è accusata di aver utilizzato indebitamente la carta di credito della compagna di nazionale Justine Braisaz Bouchet e, come riportato dal Dauphiné Liberé, Simon si sottoporrà a processo a ottobre presso il tribunale penale di Albertville. I fatti risalgono al 2021 e la denuncia di Braisaz-Bouchet è arrivata nel 2022, mentre ora sono state chiuse le indagini dalla polizia di Beaufortain e Albertville per arrivare al processo tra qualche settimana. I rapporti tra Simon e Braisaz sono sempre stati difficili e fin dagli inizi delle rispettive carriere sono state rivali in pista, fino appunto a questa vicenda penale che potrebbe sconvolgere la stagione di Simon verso le Olimpiadi. La biathleta si è sempre professata innocente e si pensava a una chiusura delle indagini senza processo, invece la procura avrebbe rilevato gli estremi per andare davanti a un giudice e ora toccherà a Simon difendersi.