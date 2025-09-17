La tragedia riapre il tema della prevenzione: quanto si è fatto e su cosa ancora si può lavorare. Franzoso, fari sulla sicurezza. Abodi: "Diamo un segnale»

Quel ragazzo nato al mare ma fatto per la neve, Matteo Franzoso, l’ultima vittima del bianco, riapre il dibattito sulla sicurezza in pista. Il 25enne morto nella vigilia del suo compleanno dopo la caduta in allenamento a La Parva (in Cile) è il terzo ragazzo italiano a perdere la vita in pista in un anno. Recentissimi i tragici addii a Matilde Lorenzi – con la sorella Lucrezia che l’altro giorno ha scritto "è arrivato il momento di fermarsi"– al 18enne Marco Degli Uomini, caduto mentre faceva da apripista. Il circo bianco purtroppo non è nuovo alle tragedie: dalla morte di Gernot Reinstadler del 1991, a quella recentissima del francese Cyprien Sarrazin a dicembre, che per un soffio ha evitato morte e danni neurologici. C’è che di sicurezza si è sempre discusso e gli incidenti più gravi si verificano più di frequente in allenamento. Molti i passi avanti con caschi, tute anti taglio e airbag, ma ancora non basta. L’ex sciatore Kristian Ghedina, intervistato da Lapresse, ha addirittura definito i nuovi sci "fin troppo veloci", sottolineando la necessità di "aumentare gli spazi di fuga e migliorare le reti di protezione". Tema infinito, snocciolato anche ieri – nel giorno del compleanno di Matteo – in un incontro dedicato alla sicurezza in pista. "Una concomitanza che ci impone di fare una riflessione ulteriore per dare un segnale immediato – dice il ministro per lo Sport Andrea Abodi –. Lo dobbiamo a Matteo e ai ragazzi che come lui non ce l’hanno fatta". E mentre il presidente Coni Buonfiglio invita le federazioni a un minuto di silenzio si fa grande il dolore. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi: da Sofia Goggia che ne condivide la foto, all’amico Mattia Casse, che invita a riflettere e dice: "Buon viaggio, ti ricorderò per sempre".