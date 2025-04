Lara Colturi con l’Albania alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: fine della querelle

Roma, 30 aprile 2025 – Titoli di coda sul ‘giallo’ che ha tenuto banco nello sci italiano nelle ultime settimane. Lara Colturi gareggerà per l’Albania alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La conferma arriva dalla federazione di sci di Tirana che con un comunicato scioglie ogni dubbio: "Buone notizie per l'Albania e la Federazione sci albanese. È stato raggiunto l'accordo per l'atleta Lara Colturi per continuare a competere per l'Albania e per la stagione 2025 2026. I dettagli del contratto sono in fase di elaborazione". Prosegue la nota. "Oltre alla carriera sportiva, auguriamo a Lara successo a scuola visto che concluderà gli studi superiori (la slalomgigantista è impegnata nella maturità in queste settimane, ndr)''.

"Successo a Lara e all'Albania nelle prossime Olimpiadi" di Milano-Cortina, prosegue la Federazione, in programma nel 2026. Nelle scorse settimane, dai media albanesi, erano filtrati rumor che volevano Colturi in procinto di ‘rientrare’ alla base, proprio per poter gareggiare sotto bandiera italiana ai prossimi Giochi. Alla base dell’inversione di rotta, sempre secondo i giornali albanesi, ci sarebbero stati motivi economici. Evidentemente risolti: come chiarisce il comunicato “l’accordo” è stato raggiunto. Di quale natura e i dettagli, per il momento, non è dato sapere. Anche perché, come spiega la stessa nota, “i dettagli sono in fase di elaborazione”.

Colturi ha chiuso la sua terza stagione in Coppa del Mondo con risultati eccellenti, inanellando tre podi (due in gigante e uno in slalom speciale) e terminando all’ottavo posto la classifica generale di Coppa vinta da Federica Brignone. Una stagione clamorosa quella della 19enne figlia di Daniela Ceccarelli – oro olimpico in Super G a Salt Lake City nel 2002 – che si candida come una possibile atleta da medaglia alle prossime Olimpiadi.

Lara è nata a Torino nel 2006, ma nel 2022, poco prima di compiere 16 anni, ha deciso di esordire nei circuiti Fis sotto la bandiera dell'Albania, di cui ha acquisito la cittadinanza, e sotto la guida della madre, diventata dt della nazionale. Prima di salire sul podio in Coppa del mondo ha messo al collo un oro (super-G) e due bronzi (entrambi in gigante) ai Mondiali juniores fra il 2023 e 2024.