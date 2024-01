Le lacrime di Sofia, una vittoria a 24 carati. Gioia Nicol: sul podio dopo quattro anni

Altenmarkt è luogo di riscatto. Di sinfonie azzurre che attaccano magnifiche a due passi da Salisburgo. Anche per Sofia Goggia, che pure quest’anno aveva vinto già in superG in Coppa. Ieri, pennellando una discesa di pura classe, senza negarsi persino qualche sbavatura, ha superato la caduta di venerdì e centrato il successo numero 24 in carriera (come Brignone e il mito Thoeni), precedendo l’austriaca Venier di dieci centesimi e l’altra austricaca, Puchner, di 34. Ma sul podio, terza a pari merito, c’è anche Nicol Delago. E questa è l’altra grande notizia, perché la 28enne nata a Bressanone torna tra le prime tre dopo quattro anni e un bruttissimo infortunio al tendine d’Achille.

Grande Italia, come sempre. Con Sofia che per questa stagione rompe il ghiaccio con la libera, la specialità di casa, mostrando di avere qualità infinite. Il lavoro fatto sul gigante si riverbera positivamente anche nella gara più veloce, quella di cui è padrona. Nella Coppetta quasi doppia la Flury, seconda (230 punti contro 137). Ed è significativo che proprio qui fosse caduta malamente nella stagione del maledetto infortunio cui seppe far seguire l’incredibile argento olimpico di Pechino. Davanti a Nadia Delago, sorellina di Nicol...

Tutto poi torna, quando ci sono le protagoniste della valanga rosa. "La notte era stata difficile. La caduta nel superG non era stata granché – dice Sofia commossa – ma mi ha segnato molto. Sono riuscita a fare la mia parte in alto e nel bosco sono riuscita a sciare bene, senza neppure utilizzare tutti i miei cavalli. Questa è una vittoria liberatoria, e da buona finanzierà qual sono alla Nec Recisa Recedit… visto che quest’anno è il 250esimo compleanno della GdF tengo a ringraziarla per il supporto e il percorso insieme. I 24 successi in Coppa? In realtà sono pochi (dice riferendosi anche a Fede Brignone, ndr). Se solo avessimo potuto sfruttare tutte le nostre qualità, senza poi quegli infortuni...".

Oggi altro superG, alle 11 (diretta RaiSport ed Eurosport), con Fede che vorrà anche rifarsi della gara storta di ieri. Ci sarà ancora da divertirsi.