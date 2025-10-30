Sci, Vonn punta le Olimpiadi 2026: “Non sarei soddisfatta senza una medaglia”

Bologna, 30 ottobre 2025 – Ha fatto 41 anni il 18 ottobre e a Milano Cortina, sede delle Olimpiadi Invernali 2026, andrà a caccia di una medaglia. Non vuole tornare a casa a mani vuote Lindsey Vonn, rientrata in gara all’alba dei quarant’anni nella scorsa stagione, chiusa con il podio nelle finali di Sun Valley dopo aver vissuto un mondiale di Saalbach lontana dalle posizioni del podio.

Si era ritirata nel 2019, dopo un palmares di tutto rispetto e fatto di un oro e un bronzo olimpici, due ori mondiali (a cui ha aggiunti tre argenti e tre bronzi), quattro coppe del mondo, 5 coppe di specialità di super g e ben 8 coppe del mondo di discesa libera.

Ha vinto tutto quello che c’era da vincere eppure, dopo cinque anni, ha deciso di tornare in pista, per fare quello che più le piace: sciare. Difficile, infatti, svegliarsi la mattina e non avere in programma allenamenti o sedute di palestra, così Lindsey ha deciso che era meglio rimettersi gli sci ai piedi nonostante lo scetticismo generale. E adesso a Cortina punterà al bersaglio grosso.

Vonn: “Non sarei contenta senza medaglie”

Incredibile la storia di Vonn. Si è ritirata nel 2019 dopo un bronzo in discesa ai mondaili, ma dopo due giorni nell’allora casa di Nashville assieme al compagno PK Subban, si è ritrovata con giornate da riempire, nessun allenamento in programma e il rischio di spegnersi. In un racconto al Time, Lindsey si è aperta, tornando a quei giorni dove l’ex campionessa ha subito chiamato i suoi agenti per trovare qualcosa da fare: “Il periodo di riposo non è durato molto”, le sue parole.

Ha fatto la commentatrice, l’inviata alle Olimpiadi di Pechino e tanto altro, fino a che nel 2024 non è riapparsa la voglia di rientrare in gara. Il rischio era la depressione: “Ho sentito un vuoto grande, non vorresti mai scendere dal letto senza grinta”, ancora Lindsey. Ma tornare a sciare a livello professionale a 40 anni non è facile, anzi è una mezza pazzia.

In tanti la pensavano così: “Mi dissero che ero pazza e che non ce l’avrei fatta, così ho dubitato di me stessa e questo mi ha ferito. Non sono tornata perché ho bisogno di sciare, ma perché è la cosa che amo fare. È una sfida divertente. Le cose che mi servono nella vita le ho già e mi sento fortunata a poter fare ciò che amo”.

All’orizzonte, dunque, le Olimpiadi. L’annata scorsa ha visto Vonn crescere in maniera graduale, con una piccola delusione mondiale a Saalbach senza risultati eclatanti. Il finale, però, l’ha vista tornare sul podio a Sun Valley: “Dopo i mondiali mi sono detta ‘se non miglioro cosa sto qui a fare?’, ma mi piace quando la posta in palio è alta”. Infatti, quel secondo posto nelle finali di coppa è stato descritto da Lindsey come la gara più emozionante della sua carriera.

Ora mirino sulle Olimpiadi, con parole chiare: “Non sarei soddisfatta se dovessi tornare senza medaglie, ma non penso che accadrà. Il tutto senza pressioni, ho già fatto l’impossibile”.

