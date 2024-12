Lindsey Vonn torna in gara a Sankt Moritz: “Ho le farfalle nello stomaco, sono pronta”

Sankt Moritz, 20 dicembre 2024 – E’ arrivato il tanto atteso momento del ritorno ufficiale in pista di Lindsey Vonn. La campionessa a stelle e strisce, 40 anni già compiuti, con alle spalle 82 vittorie di Coppa del mondo farà il suo esordio stagionale sul massimo circuito a Sankt Moritz, dove si terranno tra sabato e domenica due supergiganti. Vonn ha fatto da apripista a Beaver Creek, un assaggio senza forzare, e in precedenza aveva ottenuto i punti Fis, necessari per iscriversi, nelle quattro gare di Copper Mountain, che le consentiranno di poter scendere in pista in Svizzera nonostante cinque anni di inattività. Emozione e determinazione per Lindsey.

Vonn: “Ho le farfalle nello stomaco”

Con Mikaela Shiffrin - fuori per la caduta di Killington - che sta battendo ogni record, le 82 vittorie in Coppa del mondo di Vonn rischiano di passare in secondo piano, ma invece disegnano la carriera di una grandissima campionessa, capace anche di vincere tre medaglie olimpiche, di cui una d’oro, e otto medaglie mondiali (due ori), oltre a 4 Coppe del mondo generali, 8 di discesa libera, 5 di supergigante e 3 di combinata. Un fenomeno assoluto prima che Shiffrin ne raccogliesse il testimone. L’ultima gara di Lindsey nel massimo circuito risale al 20 gennaio 2019 a Cortina, dove non arrivò al traguardo in super g pochi giorni prima di conquistare un insperato bronzo ai mondiali di Are. Insperato perché le condizioni del ginocchio non permettevano più a Vonn di essere al top. I tempi cambiano, le cure anche, così oggi Lindsey non ha più i problemi di cinque anni fa e si sente pronta a gareggiare al 100%. Il ginocchio non preoccupa: “Ora sono più forte e non penso al ginocchio – le sue parole alla Fis – Gli ultimi anni di carriera sono stati una sorta di sopravvivenza agonistica e ho sempre avuto un infortunio in ogni periodo di preparazione, ma ora sto meglio e il ginocchio non mi provoca dolore. Nemmeno si gonfia sotto sforzo”. Insomma, è pronta a dare tutto. Vonn si è allenata bene, è abituata alla pressione, ma un ritorno così atteso non può non provocare una certa emozione: “Sono in mentalità gara e ho le farfalle nello stomaco. Adoro questa sensazione e l’attesa. Sono pronta”. Nessuna aspettative potrà mai metterle troppa pressione, l’esperienza è dalla sua: “Lavoro con una mentalità diversa, penso allo sci, alla tecnica e mi sento più veloce di un tempo”, la carica di Lindsey. Sabato 21 la prima prova del nove. Da apripista a Beaver Creek ha spinto fino all’80% ottenendo, secondo le indiscrezioni, un tempo che le sarebbe valso la top ten in gara, ma da Sankt Moritz sarà full gas, anche perché l’amica e rivale Sofia Goggia, pure lei di rientro, ha già dimostato in America di andare forte e non vorrà di certo finirle dietro. Che spettacolo. Leggi anche - Sci, stratosferico Casse in Gardena: primo trionfo in carriera