Infortunio per Marta Bassino: caduta in allenamento e frattura della tibia. Dovrà operarsi

Roma, 22 ottobre 2025 – La stagione azzurra del circo bianco si gela ancora prima di cominciare. Gli allenamenti in vista di Soelden (sabato il gigante donne e domenica quello maschile), hanno visto la caduta di Marta Bassino, vittima di una frattura al piatto tibiale.

La sciatrice piemontese è rimasta vittima di una scivolata nel corso dell’allenamento della squadra femminile che si sta svolgendo in Val Senales (Bolzano). La ventinovenne Bassino, del Centro Sportivo Esercito, “impegnata nel secondo giro della mattinata – spiega la nota della federazione -, stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, quando è scivolata”.

Si allunga la lista dell’infermeria: non solo il grave infortunio che ha colpito Federica Brignone e ancora impedisce alla ‘tigre’ di mettere gli sci. Anche la slalomista Marta Rossetti, una settimana fa è caduta riportando la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco mediale del ginocchio destro.

Ora però occhi puntati su Bassino, una delle protagoniste della stagione della velocità. Immediatamente assistita dalla Commissione Medica FISI, si è recata all’ospedale di Merano, dove è stata sottoposta ad una lastra che ha evidenziato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. Marta è stata poi sottoposta a un’ulteriore TAC di controllo per verificare ulteriormente l’entità dell’infortunio.

Tac che “non ha dato ulteriori indicazioni – spiega la federazione -, confermata la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra. Marta Bassino raggiungerà nelle prossime ore la clinica La Madonnina di Milano dove verrà operata in tarda serata o nella mattinata di domani dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI”.